Разведка важнее танков: комбриг 3 ОШБр о последствиях остановки помощи США (видео)

Украина не зависит от поставок из США самоходных артиллерийских установок и танков, заявил комбриг 3 ОШБр Андрей Билецкий.

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Командир 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Билецкий объяснил, что остановка помощи Соединенных Штатов Америки критически повлияет на доступ к современным военным технологиям. Данные разведки важнее, условно, чем танки, поскольку Украина имеет запасы бронемашин и запчастей. Об угрозах для украинцев из-за решения Белого дома Билецкий рассказал 4 марта в интервью медиа NV.

Остановка помощи США — комментарий Билецкого см. с 2:26

Билецкий отметил, что Украина имеет критическую зависимость от информации и технологий США. В частности — от разведывательных данных. Речь идет и о спутниковых данных, и о радиоэлектронной разведке. Он отметил, что отсутствие разведки повлияет на ситуацию на фронте.

"Если прекратится обмен данными, это повлияет негативно на фронт. Для нас, для украинской армии, это не секрет абсолютно ни для кого", — сказал он.

Еще одна проблема, о которой упомянул комбриг — это зависимость от систем связи Starlink. Военный напомнил, что на этих системах работает управление подразделениями, командование и, собственно, связь. По словам комбрига, в 3 бригаде он пытался развивать альтернативные системы, но "на некоторых участках фронта связисты разучились организовывать связь и передачу информации другим способом".

"Такая составляющая, как связь, является критической для управления. Если будут проблемы со Starlink, это опять-таки огромный вызов для армии", — пояснил Билецкий.

Командир озвучил проблемы с помощью США и возможную степень серьезности:

зенитные ракеты Patriot, NASAMS. Ракеты производятся в Южной Корее и в Европе. Но покрытие дефицита будет лишь частичным, отметил комбриг;

самоходные артиллерийские установки. Украина производит собственные САУ "Богдана", причем в большем количестве, чем на Западе;

бронетехника. По мнению комбрига, есть достаточные запасы, поэтому критической ситуации он не ожидает.

"Относительно бронетехники — у Украины есть большие запасы для изготовления и ремонта бронетехники, как основных боевых танков, так и бронемашин различных классов. Поэтому это также не будет критично", — подытожил Билецкий.

Остановка помощи США — детали

Отметим, 4 марта Белый дом сообщил о приостановлении военной помощи Украине, причем речь шла о грузах, которые уже находились в Европе и, например, в Польше. 5 марта ряд западных медиа заявили, что США отказались предоставлять ВСУ разведывательные данные, которые использовались для дальнобойных ударов по российской территории и для предупреждения ПВО о ракетах и БПЛА врага.

Напоминаем, 5 марта издание Bild озвучило три сценария развития событий после отмены помощи США.