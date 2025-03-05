Розвідка важливіша за танки: комбриг 3 ОШБр про наслідки зупинки допомоги США (відео)

Україна не залежить від постачання з США самохідних артилерійських установок і танків, заявив комбриг 3 ОШБр Андрій Білецький.

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Командир 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України Андрій Білецький пояснив, що зупинка допомоги Сполучених Штатів Америки критично вплине на доступ до сучасних військових технологій. Дані розвідки важливіші, умовно, ніж танки, оскільки Україна має запаси бронемашин і запчастин. Про загрози для українців через рішення Білого дому Білецький розповів 4 березня в інтерв'ю медіа NV.

Зупинка допомоги США - коментар Білецького див. з 2:26

Білецький зауважив, що Україна має критичну залежність від інформації і технологій США. Зокрема — від розвідувальних даних. Ідеться і про супутникові дані, і про радіоелектронну розвідку. Він наголосив, що відсутність розвідки вплине на ситуацію на фронті.

"Якщо припиниться обмін даними, це вплине негативно на фронт. Для нас, для української армії, це не секрет абсолютно ні для кого", — сказав він.

Ще одна проблема, про яку згадав комбриг — це залежність від систем зв'язку Starlink. Військовий нагадав, що на цих системах працює управління підрозділами, командування та, власне, зв'язок. Зі слів комбрига, у 3 бригаді він намагався розвивати альтернативні системи, але "на деяких ділянках фронту зв’язківці розучилися організовувати зв’язок і передачу інформації іншим способом".

"Така складова, як зв’язок, є критичною для управління. Якщо будуть проблеми зі Starlink, це знову-таки величезний виклик для армії", — пояснив Білецький.

Командир озвучив проблеми з допомогою США та можливий ступінь серйозності:

зенітні ракети Patriot, NASAMS. Ракети виробляються у Південній Кореї та в Європі. Але покриття дефіциту буде лише частковим, зауважив комбриг;

самохідні артилерійські установки. Україна виробляє власні САУ "Богдана", при чому у більшій кількості, ніж на Заході;

бронетехніка. На думку комбрига, є достатні запаси, тому критичної ситуації він не очікує.

"Щодо бронетехніки – в України є великі запаси для виготовлення і ремонту бронетехніки, як основних бойових танків, так і бронемашин різних класів. Тому це також не буде критично", — підсумував Білецький.

Зупинка допомоги США — деталі

Зазначимо, 4 березня Білий дім повідомив про призупинення військової допомоги Україні, при чому ішлося про вантажі, які вже перебували у Європі і, наприклад, у Польщі. 5 березня низка західних медіа заявили, що США відмовились надавати ЗСУ розвідувальні дані, які використовувались для далекобійних ударів по російській території та для попередження ППО про ракети та БПЛА ворога.

Нагадуємо, 5 березня видання Bild озвучило три сценарії розвитку подій після скасування допомоги США.