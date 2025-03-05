Є обнадійливий варіант: Bild озвучило три сценарії війни після суперечки Зеленського та Трампа

Якщо США примусять Україну та РФ укласти мирну угоду, то вона діятиме чотири роки, а потім Кремль нападе на країни Балтії та Молдову, написали журналісти.

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Суперечка в Білому домі може призвести до другої Ялтинської конференції, на якій Сполучені Штати Америки можуть ділити сфери впливу з Російською Федерацією. З іншого боку, можливий сценарій перемоги України, яка здатна воювати, коли зброї замало або вона приходить запізно. Про можливі сценарії подій на російсько-українській війні та у світі розповіло видання Bild.

Видання Bild щодо ситуації в Україні поспілкувалось з трьома співрозмовниками. Двоє співрозмовників озвучили негативні сценарії: це військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені та професор політології Томас Єгер з Кельнського університету. Позитивний прогноз — від експертки з питань НАТО Стефані Бабст. У статті під різними кутами зору дослідили конфігурацію сил та спробували зробити прогноз про подальший перебіг російсько-української війни.

Зустріч Трампа та Зеленського — які сценарії

Сценарій 1 — негативний, автор Карло Масала. Експерт пояснив, що Зеленський після вибачень перед Трампом може дійсно укласти угоду про корисні копалини. Угода не міститиме жодних гарантій безпеки й не ясно, чи погодиться Білий дім відновити військову допомогу, ідеться у сценарії. При цьому цілком можливо, що США будуть наполягати на проведенні виборів, щоб отримати главу української держави, який погодиться на угоду з РФ.

Крім того, навіть якщо буде укладена мирна угода з РФ, то діятиме вона лише за каденції Трампа, пояснив Масала. Також він очікує, що за такого сценарію під загрозою опиняться інші країни Європи й серед них — члени НАТО.

"Росія негайно використала б перехід до нового президента США, щоб знову атакувати Україну – і, можливо, також країни Балтії чи Молдову", — навели журналісти думку експерта.

Сценарій 2 — негативний, автор Томас Єгер. На думку автора, Трамп не захоче налагоджувати співпрацю з Зеленським, і конфлікт, який почався в Овальному кабінеті, не розв'яжеться. Подальший розвиток подій — це "Ялтинська конференція 2.0" на тему розділу світу. У такому випадку Україна може сподіватись лише на Європу, яка, ймовірно, не зможе надати допомогу такого ж рівня, що й американці. За такого сценарію українці протримаються від шести місяців до року, ідеться у прогнозі.

Сценарій 3 — позитивний, авторка Стефані Бабст. У цьому сценарії РФ не виграє війну, оскільки попередній перебіг бойових дій показав, що Україна може воювати і самостійно, без допомоги США. Бабст зауважила, що протягом трьох років країни Заходу надавали зброю замало або запізно. При цьому українці прорвались в Курську область, відігнали Чорноморський флот РФ, гальмують просування ворога на Донбасі. На думку експертки, українці здатні вчинити такий тиск на РФ, що Кремль погодиться на мир.

"Тільки якщо Росія справді отримає болючий удар, вона сяде за стіл переговорів", — підсумувала Бабст.

Зазначимо, через суперечку Трампа і Зеленського у Білому домі 28 лютого скасували укладання угоди про мінерали. Президент України 4 березня перепросив та оприлюднив можливий план перемир'я. Згідно з цим планом, припиняться повітряні та морські удари, відбудеться обмін полоненими.

Нагадуємо, 5 березня Білий дім повідомив, що припиняє надання розвідувальних даних Україні. Медіа Sky News уточнило, що ідеться про частину даних, які вбережуть цілі в глибині РФ.