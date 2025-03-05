США призупинили обмін розвідданими з Україною лише "вибірково": ЗМІ розповіли деталі

За словами інсайдера, частину інформації українська армія буде й надалі отримувати від американської розвідки, зокрема необхідну для боїв на окупованих територіях.

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США призупинили обмін розвідданими з Україною не повністю. Це стосується лише інформації, що може бути використана для здійснення атак вглиб Росії, пише Sky News із посиланням на неназване українське обізнане джерело.

Журналісти запитали, чи правда, що США припинили ділитися розвідданими з Україною.

"На жаль, так, але не повністю. Вибірково. Це про можливість ураження на території Російської Федерації", — відповів співрозмовник.

Інсайдер стверджує, що призупинення було "вибірковим" і певна частина даних від американської розвідки будуть продовжувати передаватися Силам оборони України. Зокрема, інформація, яка потрібна для атак на російські війська на окупованих українських територіях.

Британські журналісти зазначають, що це рішення стало черговим ударом для Києва після суперечки президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого.

Радіус ураження американськими ракетами ATACMS

Нагадаємо, 5 березня в Центральному розвідувальному управлінні при уряді США офіційно підтвердили, що США більше не надають розвідданих Україні та зазначили, що "з нетерпінням чекають зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру".

Також 5 березня кореспондент The New York Times Девід Сенгер писав, що Трамп лишає в силі заборону на постачання військової допомоги до України, попри ініціативу Володимира Зеленського повернутися до обговорення угоди про рідкоземельні метали.