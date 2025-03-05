США приостановили обмен разведданными с Украиной лишь "выборочно": СМИ рассказали детали

По словам инсайдера, часть информации украинская армия будет и в дальнейшем получать от американской разведки, в частности необходимую для боев на оккупированных территориях.

Related video

США приостановили обмен разведданными с Украиной не полностью. Это касается только информации, которая может быть использована для осуществления атак вглубь России, пишет Sky News со ссылкой на неназванный украинский осведомленный источник.

Журналисты спросили, правда ли, что США прекратили делиться разведданными с Украиной.

"К сожалению, да, но не полностью. Выборочно. Это о возможности ударов на территории Российской Федерации", — ответил собеседник.

Инсайдер утверждает, что приостановление было "выборочным" и определенная часть данных от американской разведки будет продолжать передаваться Силам обороны Украины. В частности, информация, которая нужна для атак на российские войска на оккупированных украинских территориях.

Британские журналисты отмечают, что это решение стало очередным ударом для Киева после спора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

Радиус поражения американскими ракетами ATACMS

Напомним, 5 марта в Центральном разведывательном управлении при правительстве США официально подтвердили, что США больше не предоставляют разведданных Украине и отметили, что "с нетерпением ждут снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира".

Также 5 марта корреспондент The New York Times Дэвид Сэнгер писал, что Трамп оставляет в силе запрет на поставки военной помощи в Украину, несмотря на инициативу Владимира Зеленского вернуться к обсуждению соглашения о редкоземельных металлах.