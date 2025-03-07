Зустріч України та США у Саудівській Аравії: в МЗС назвали місце переговорів (скриншот)

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що це буде зустріч тільки США та України. Чи будуть там "якісь росіяни" в МЗС не знають.

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Міністерство закордонних справ Королівства Саудівська Аравія підтвердило, що запланована зустріч між представниками США та України відбудеться наступного тижня.

В МЗС України уточнили, що зустріч української та американської делегацій відбудеться 11 березня.

Повідомлення МЗС Саудівської Аравії Фото: Скриншот

Але не в Ер-Ріяді, де американці зустрічались із росіянами, а в місті Джидда, другим за кількістю населення містом Саудівської Аравії та "економічною столицею" королівства.

"Міністерство закордонних справ Королівство Саудівська Аравія вітає можливість прийняти заплановану зустріч між Сполученими Штатами Америки та Україною, яка відбудеться в Джидді наступного тижня", — сказано у повідомленні.

Дату в пості не уточнили.

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що зустріч України з представниками США в Саудівській Аравії відбудеться 11 березня і включатиме такі питання: українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток. В центрі розмови — шлях до миру.

"Нам нічого невідомо про те, що там мають бути росіяни. Ми такої жодної інформації не отримували і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни", — додав Тихий та зауважив, що Україна не отримувала від США або інших партнерів офіційних пропозицій щодо можливих територіальних поступок задля закінчення війни.

Нагадаємо, про те, що зустріч делегацій України та США відбудеться наступного тижня в Саудівській Аравії стало відомо 6 березня. Тоді президент України підтвердив, що США та Україна відновили роботу.

Фокус писав про те, які події очікуються в Саудівській Аравії, куди президент Володимир Зеленський повезе план припинення вогню. Спершу він зустрінеться зі Спадкоємним принцом. Далі помічники президента залишаться в країні для "роботи з американськими партнерами".