Прекращение огня и мирное соглашение: Уиткофф озвучил темы встречи США и Украины (видео)

Президент США Дональд Трамп принял благодарность и извинения президента Украины Владимира Зеленского, пояснил представитель Белого дома Стив Уиткофф.

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Специальный представитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил о перемирии, о котором Соединенные Штаты Америки будут говорить с Украиной. Переговоры состоятся в Саудовской Аравии. Российскую Федерации предупредили о составе делегаций, которые будут вести разговор. О деталях встречи представитель администрации Дональда Трампа рассказал во время пресс-конференции, которую транслировал канал Fox News.

Мирные переговоры — Виткофф о встрече делегаций США и Украины 12 марта

Уиткофф озвучил две главные темы разговора между американской и украинской делегациями. Первая тема — объявление прекращения огня: продолжительность не указывалась. Вторая — обсуждение мирного соглашения о завершении российско-украинской войны. Также чиновник отметил, что в Белом доме приняли извинения президента Владимира Зеленского, потому что он "продемонстрировал, что настроен на путь доброй воли и благодарен". Спецпредставитель Трампа добавил, что о составе делегации сообщили Москве.

"Идея заключается в том, чтобы заключить рамки для мирного соглашения и начального прекращения огня. Я думаю, что это будет хорошая встреча. Я действительно в это верю. Надеюсь, это будет хорошим сигналом для россиян, потому что они также были активными, желая сделать что-то здесь", — сказал он.

Также Уиткофф заявил, что в Вашингтоне не слышали возражения РФ относительно миротворцев в Украине, а слышали только требования по НАТО.

"Я никогда этого не слышал. Я слышал НАТО. И это дискуссия. Но я снова думаю, что я не хочу комментировать детали", — пояснил чиновник.

Кремль пока не отреагировал на информацию о возможном перемирии, к которому США будут склонять Украину. Также не известно, есть ли аналогичные предложения Белого дома для Кремля.

Мирные переговоры и встреча в Саудовской Аравии — детали

Отметим, 6 марта президент Владимир Зеленский сообщил о встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии. Согласно данным издания Axioc, событие произойдет 12 марта. Как написали журналисты Fox News, от имени украинцев будет говорить глава офиса Андрей Ермак. Американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф, советник по нацбезопасности Майк Волц. Место встречи — Эр-Рияд.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча между делегациями США и РФ. Американские чиновники уверяли, что не говорили с россиянами о мирном соглашении, а договаривались о восстановлении дипломатических контактов. При этом представителей Украины и ЕС не пригласили именно из этих соображений: потому что о завершении войны не говорили.

Напоминаем, 6 марта спецпредставитель Белого дома по вопросам Украины Кит Келлог рассказал о давлении США на Украину и о том, каким может быть мирное соглашение с РФ.