Трамп "в гневе" из-за атак РФ во время мирных переговоров: как отреагировали у Зеленского

Дональд Трамп видит, что РФ не прекратила удары по Украине во время мирных переговоров, рассказали журналисты. Реакция лидера США появилась после воздушной атаки, в которой россияне использовали 261 средство поражения.

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Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу не нравятся обстрелы Украины, которые проводят Вооруженные силы Российской Федерации. Глава Белого дома испытывает гнев и готов серьезно повлиять на Кремль. О реакции Трампа на удары россиян по украинцам рассказало издание Axios.

Журналисты сообщили, что получили информацию от высокопоставленного чиновника из Белого дома. Имени собеседника издание не указало. По словам анонимного источника, Трамп сердится из-за "эскалации", которая происходит во время мирных переговоров.

"В последние дни "гнев Трампа усилился" из-за поведения России и ее эскалации ударов по Украине, которые происходят в то самое время, когда он настаивал на прекращении огня", — привели журналисты слова собеседника.

Издание пояснило, что глава Белого дома угрожает новыми санкциями, которые может наложить на РФ. В то же время отмечается, что рост тарифов, о котором говорит Трамп, вряд ли сильно ударит по россиянам.

Мирные переговоры — реакция офиса Зеленского

На эмоции Трампа относительно поведения РФ ответил глава Офиса президента Андрей Ермак. Чиновник согласился, что страна-агрессор должна "немедленно прекратить" удары по Украине и тогда она действительно покажет, что готова завершить войну. Также он призвал наложить на россиян "более жесткие" санкции — экономические и другие, отметил Ермак.

Мирные переговоры — заявление Ермака относительно ударов РФ по Украине Фото: Скриншот

Отметим, днем 7 марта президент Трамп отреагировал на действия РФ в заметке в соцсети Truth Social. Глава Белого дома заявил, что может применить новые санкции, если россияне продолжат наносить воздушные удары по украинцам. Среди новых угроз американского политика — повышение тарифов и ограничения на банковскую сферу. Он планирует давить на Москву, пока не заключат мирное соглашение, говорится в заметке.

Тем временем Фокус писал о ночном ракетно-дроновом ударе по Украине, который состоялся в ночь на 7 марта: летело 67 ракет и 194 дрона-камикадзе. Взрывы раздавались в Полтавской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Как заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, россияне били по энергетической инфраструктуре — по предприятиям газовой отрасли.

Напоминаем, 6 марта спецпредставитель Белого дома по вопросам Украины Кит Келлог объяснил, зачем США ограничили поставки оружия и разведданных, и при этом упомянул о муле. В то же время спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал о встрече с украинской делегацией, которая состоится в Саудовской Аравии.