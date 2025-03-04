Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в том, что имеет пророссийскую позицию. В Москве согласились с его аргументами, но нынешние заявления и "вероятные действия" республиканца приветствуют.

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Москва согласна с президентом США Дональдом Трампом, что он "ничего не принес России, кроме горя". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, как передали 4 марта в ТАСС.

Во время одного из выступлений Трамп отреагировал на обвинения в пророссийской позиции. Он заверил, что "ничего не принес России, кроме горя", напомнив о введении санкций против РФ и поставках ракетных комплексов Javelin Украине.

"Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок Трампа было введено много санкций, начались поставки оружия на Украину. Это действительно было. В этом плане можно только согласиться", — подтвердил Песков.

От комментариев относительно того, почему позиция Трампа могла измениться по сравнению с его первым президентским сроком, представитель Кремля отказался.

"Здесь таки речь идет о президенте США. Мы слышим его заявления о желании принести мир на Украину. Это можно только приветствовать. Мы получаем определенную информацию о возможных действиях в этом направлении. Это тоже можно только приветствовать", — отметил он.

Песков добавил, что Москва будет следить в дальнейшем, как будет развиваться ситуация "в реальности".

Напомним, в Politico сообщили, что Венгрия заблокировала документ, который предусматривал новый пакет помощи и гарантии безопасности Украине от ЕС.

В BBC передали, что президент Владимир Зеленский не планирует извиняться после спора в Белом доме.