Состоится встреча представителей Украины и США: Ермак сообщил о шагах к миру

Украина и США будут налаживать двусторонние отношения, сообщил глава ОП Андрей Ермак. Чиновник анонсировал встречу с представителями Белого дома.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что есть договоренность о встрече украинской и американской команд переговорщиков. Главная тема разговора — достижение мира и согласование позиций. О деталях контактов с Соединенными Штатами Америки чиновник написал в Telegram-канале.

Сообщение Ермака о контактах с американскими коллегами появилось в сети в 18:37 5 марта. Глава ОП подтвердил, что разговаривал с советником по нацбезопасности США Майком Волцом. По его словам, общались о достижении мира, о вопросах безопасности и о налаживании двусторонних отношений между странами.

В заметке анонсируется встреча между представителями США и Украины. Когда именно это произойдет, Ермак не написал, лишь упомянул, что речь идет о "ближайшем времени". Также не ясно, состоится ли очный разговор, например, в Вашингтоне или Киеве, или речь идет об онлайн-переговорах. Глава ОП не рассказал, будут ли говорить о потенциальной будущей встрече с представителями страны-агрессора и возможных мирных переговорах с РФ.

Мирные переговоры — Ермак о контактах с США Фото: Скриншот

На ресурсах Белого дома пока нет подтверждения встречи команд Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский в 18:58 опубликовал обращение, в котором, среди прочего, коснулся переговоров с США. По словам главы государства, контактные группы могут встретиться на следующей неделе.

Мирные переговоры — детали

Фокус писал о контактах между украинскими и американскими чиновниками, о которых стало известно из выступления советника по нацбезопасности Майка Волца. Волц дал интервью медиа Fox News, в котором сообщил, что имел телефонный разговор со своим коллегой, "советником по нацбезопасности Украины". Чиновник сообщил, что коснулись двух основных тем. Первая тема — ожидание, что Украина проведет мероприятия для "восстановления доверия", которые нужны после ссоры в Белом доме между президентами обеих стран. Вторая тема — должна быть озвучена дата и место мирных переговоров с РФ, заявил он. Если восстановится доверие и будет дата, то США подумают о возобновлении предоставления военной помощи, предположил Волц.

Между тем 4 марта ряд западных медиа сообщили, что Вашингтон приостановил предоставление военной помощи Украине. При этом речь идет об оружии, которое уже отгружено, находится в Европе, но еще не пересекло украинскую границу. Аналитики, которых опросил Фокус, объяснили, что речь может идти о ракетах ПВО, ракетах РСЗО и снарядах для артиллерии.

5 марта стало известно о еще одной новации США — отмене предоставления разведывательных данных. Сначала телеканал Sky News говорил о данных, необходимых для дальнобойных ударов по территории РФ. Через час выяснилось, что речь идет обо всей возможной разведывательной информации.

Напоминаем, 4 марта президент Владимир Зеленский опубликовал сообщение в X, в котором извинился за события в Белом доме и озвучил ориентировочный план мира. 5 марта издание Bild озвучило три сценария развития событий, в зависимости от дальнейшего поведения США