Відбудеться зустріч представників України та США: Єрмак повідомив про кроки до миру

Україна та США налагоджуватимуть двосторонні відносини, повідомив глава ОП Андрій Єрмак. Посадовець анонсував зустріч з представниками Білого дому.

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Глава офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що є домовленість про зустріч української та американської команд перемовників. Головна тема розмови — досягнення миру та узгодження позицій. Про деталі контактів зі Сполученими Штатами Америки посадовець написав у Telegram-каналі.

Допис Єрмака про контакти з американськими колегами з'явився у мережі о 18:37 5 березня. Глава ОП підтвердив, що мав розмову з радником з нацбезпеки США Майком Волцом. З його слів, спілкувались щодо досягнення миру, питання безпеки та про налагодження двосторонніх відносин між країнами.

У дописі анонсується зустріч між представниками США та України. Коли саме це станеться, Єрмак не написав, лише згадав, що ідеться про "найближчий час". Також не ясно, чи відбудеться очна розмова, наприклад, у Вашингтоні чи Києві, чи ідеться про онлайн-переговори. Глава ОП не розповів, чи говоритимуть про потенційну майбутню зустріч з представниками країни-агресора і можливі мирні переговори з РФ.

Мирні переговори - Єрмак про контакти з США Фото: Скриншот

На ресурсах Білого дому поки що немає підтвердження зустрічі команд України та США.

Президент України Володимир Зеленський о 18:58 опублікував звернення, у якому, черед іншого, торкнувся переговорів з США. Зі слів глави держави, контактні групи можуть зустрітись на наступному тижні.

Мирні переговори — деталі

Фокус писав про контакти між українськими та американськими урядовцями, про які стало відомо з виступу радника з нацбезпеки Майка Волца. Волц дав інтерв'ю медіа Fox News, в якому повідомив, що мав телефонну розмову зі своїм колегою, "радником з нацбезпеки України". Посадовець повідомив, що торкнулись двох основних тем. Перша тема — очікування, що Україна проведе заходи для "відновлення довіри", які потрібні після сварки у Білому домі між президентами обох країн. Друга тема — має бути озвучена дата та місце мирних переговорів з РФ, заявив він. Якщо відновиться довіра та буде дата, то США подумають про відновлення надання військової допомоги, припустив Волц.

Тим часом 4 березня низка західних медіа повідомили, що Вашингтон призупинив надання військової допомоги Україні. При цьому ідеться про зброю, яка вже відвантажена, перебуває в Європі, але ще не перетнула український кордон. Аналітики, яких опитав Фокус, пояснили, що може іти мова про ракети ППО, ракети РСЗВ та снаряди для артилерії.

5 березня стало відомо про ще одну новацію США — скасування надання розвідувальних даних. Спершу телеканал Sky News говорив про дані, потрібні для далекобійних ударів по території РФ. Через годину з'ясувалось, що ідеться про всю можливу розвідувальну інформацію.

Нагадуємо 4 березня президент Володимир Зеленський опублікував допис в X, у якому перепросив за події в Білому домі та озвучив орієнтовний план миру. 5 березня видання Bild озвучило три сценарії розвитку подій, залежно від подальшої поведінки США