Обмеження на зброю можуть скасувати, якщо буде дата перемовин з РФ: які вимоги до України (відео)

Білий дім вимагає від української влади певних заходів для зміцнення довіри, пояснив радник з нацбезпеки Майк Волц. Довіра — це шлях до можливого відновлення допомоги.

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Радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майк Волц озвучив вимоги, які повинна виконати Україна, щоб президент Дональд Трамп скасував паузу у наданні військової допомоги. Серед вимог — встановлення дати зустрічі з представниками Російської Федерації задля встановлення миру. Заява Волца пролунала в ефірі програми Fox and Friends телеканалу Fox News.

Мирні переговори — заяву Волца див. з 4:20 трансляції

Мирні переговори — деталі

Волц заявив, що на тему завершення російсько-української війни спілкувався зі своїм колегою з українського уряду: про кого саме ідеться, не уточнив. Далі він наголосив, що у Білому домі позитивно відреагували на допис президента Володимира Зеленського, у якому він перепрошував за суперечку. Радник з нацбезпеки пошкодував, що "ми не почули цього минулого тижня". Потім посадовець озвучив два пункти щодо відносин США з Україною:

Україна повинна "запропонувати деякі заходи для зміцнення довіри". У такому випадку США скасують призупинення надання допомоги. Україна повинна назвати дату та місце зустрічі для проведення мирних переговорів з РФ.

"Я щойно говорив зі своїм колегою, радником з національної безпеки [України]. Ми говоримо про місце, дату, переговорну команду. Якщо ми зможемо закріпити ці переговори, просунутися до цих переговорів і покласти на стіл заходи зміцнення довіри, президент уважно подивиться на зняття цієї паузи", — пролунало в ефірі Fox News.

Фокус писав, що 5 березня радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив "Суспільному", що розмова з Волцом дійсно була. З його слів, з представником Білого дому спілкувався глава офісу президента Андрій Єрмак.

Тим часом позицію Кремля озвучив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Під час брифінгу для росЗМІ він заявив, що допустиме місце переговорів — це Мінськ.

Наслідки зустрічі Трампа та Зеленського

Зазначимо, 4 березня медіа повідомили, що США призупинили надання озброєння, яке прямувало в Україну і не перетнуло її західного кордону. Інформацію підтвердили у Польщі, хоч представники української влади заявляли, що постачання триває. Фокус опитав експертів щодо того, яку номенклатуру зброї не отримають українські військові: у переліку — ракети ППО, ракети для РСЗВ, артилерійські снаряди.

5 березня ЗМІ, а потім представники Білого дому, підтвердили, що США більше не будуть надавати розвідувальні дані Силам оборони. Спершу телеканал Sky News заявив, що може йтися про дані для далекобійних ударів по території РФ. Згодом інформацію уточнили: скасували надання усіх даних, які раніше отримували ЗСУ для протистояння російській агресії.

Нагадуємо, 4 березня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив деталі призупинення військової допомоги Україні. 5 березня аналітики видання Bild озвучили три сценарії розвитку подій, якщо Білий дім відмовиться підтримувати українців.