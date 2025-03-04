Спікер Конгресу Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Україні "тимчасова"

Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський має виправити те, що сталося в "Овальному кабінеті" минулого тижня.

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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні – тимчасова, і пов’язана з подіями, які сталися на зустрічі президентів у Білому домі. Про він заявив на брифінгу 4 березня.

"Це тимчасова пауза", – сказав Джонсон, відповідаючи на запитання журналістів щодо зупинки військової допомоги України адміністрацією США.

Він заявив, що президент України Володимир Зеленський має виправити те, що сталося в Овальному кабінеті минулого тижня.

"І якщо він це зробить, то, я думаю, це буде виграшний сценарій для усіх залучених сторін. Я думаю, це найкраща угода, яка тільки може бути запропонована, вона може підтримати український народ, тож я закликаю його (Зеленського) зробити це", – заявив Джонсон, згадуючи угоду про корисні копалини.

Він додав, що його тішить той факт, що "президент Зеленський дав зрозуміти, що він все-таки хоче укласти цю угоду".

Нагадаємо, очільник уряду Польщі Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України знаходить підтвердження в роботі хабу з надання військової допомоги Україні.