Спикер Конгресса Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Украине "временная"

Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен исправить то, что произошло в "Овальном кабинете" на прошлой неделе.

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине — временная, и связана с событиями, которые произошли на встрече президентов в Белом доме. Об этом он заявил на брифинге 4 марта.

"Это временная пауза", — сказал Джонсон, отвечая на вопрос журналистов относительно остановки военной помощи Украине администрацией США.

Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен исправить то, что произошло в Овальном кабинете на прошлой неделе.

"И если он это сделает, то, я думаю, это будет выигрышный сценарий для всех вовлеченных сторон. Я думаю, это лучшая сделка, которая только может быть предложена, она может поддержать украинский народ, поэтому я призываю его(Зеленского) сделать это", — заявил Джонсон, упоминая соглашение о полезных ископаемых.

Он добавил, что его радует тот факт, что "президент Зеленский дал понять, что он все-таки хочет заключить это соглашение".

Напомним, глава правительства Польши Дональд Туск подтвердил, что информация о приостановлении военной помощи США для Украины находит подтверждение в работе хаба по оказанию военной помощи Украине.