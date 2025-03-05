Укрепление доверия: в Белом доме назвали условия возобновления военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп отменит паузу в контактах с Киевом, если увидит знаки доверия и реальные переговоры, заявил советник по нацбезопасности Майк Уолц.
Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майк Уолц заявил о готовности Белого дома продолжать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сначала Вашингтон хотел бы увидеть определенные шаги украинской власти, и тогда, вероятно, отменит приостановление военной помощи. Заявление Уолца прозвучало в эфире Fox News, написало агентство Reuters.
Уолц прокомментировал возобновление контактов с Киевом в среду, после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе и после сообщения президента Зеленского со словами извинений. Советник по нацбезопасности пояснил, что Белый дом ожидает от Украины определенных действий для восстановления доверия и начала мирных переговоров. И только после этого возможно возобновление помощи, отметил он. О каких именно действиях идет речь, чиновник не объяснил.
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"Я думаю, что если мы сможем закрепить эти переговоры и двигаться в их направлении, а также фактически предложить некоторые меры для укрепления доверия, тогда президент серьезно рассмотрит возможность снятия этой паузы", — привело агентство фрагмент заявления Уолца.
Переговоры США и Украины — детали
В сети можно отыскать комментарий представителя Белого дома Уолца, которое прозвучало на Fox News во вторник. Уолц объяснил, что Украине следует согласиться на потерю территорий, а взамен она получает гарантии безопасности. Из заявления не ясно, речь идет об имеющихся территориях в оккупации, или новых, которые РФ внесла в Конституцию (полностью Херсонская и Запорожская области).
"Президент Трамп ясно дал понять: обе стороны должны пойти на уступки. Все примерно понимают, о чем идет речь — о гарантиях безопасности в обмен на территориальные уступки. Мы хотим услышать от Зеленского, что он готов подписать соглашение и двигаться к миру", — заявил он.
Отметим, после спора в Белом доме между Зеленским, с одной стороны, и Трампа с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, с другой, отменили заключение соглашения о редкоземельных металлах между США и Украиной. При этом украинский президент объяснял, что нельзя соглашаться на словесные договоренности с Кремлем, который 20 раз нарушал соглашения. Между тем американская сторона настаивала, что украинцы должны быть благодарными за то, что получили, и соглашаться на словесные гарантии Трампа, который выступит "миротворцем".
4 и 5 марта медиа сообщили о двух решениях Белого дома по помощи Украине. Сначала США приостановили отправку оружия, которое было отгружено и не пересекло украинскую границу. Затем — запретили передавать разведывательные данные, которые помогали украинцам подготовиться к атакам крылатых ракет и дронов-камикадзе.
Напоминаем, 5 марта Дональд Трамп выступил в Конгрессе и рассказал о своем видением "мира во всем мире".
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