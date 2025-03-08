"Есть настроенность на конструктив": Зеленский назвал состав делегации для переговоров с США, детали
Глава государства сообщил, что в понедельник прибудет в Джидду, где встретится с наследным принцем. Встреча украинской делегации со своими коллегами из США состоится уже на следующий день.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совершит визит в Саудовскую Аравию вместе с делегацией для переговоров с США. Об этом глава государства написал на своей странице в X.
Он сообщил, что следующую неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию, который начнется его встречей с наследным принцем Королевства Мухаммадом бин Салманом. После этого украинские дипломатические и военные представители "останутся для встречи во вторник с американской командой".
"Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы", — написал глава государства, перечислив состав делегации из Украины, которая проведет переговоры с США.
Читать также
Малыш впервые в жизни увидел собаку, но все смеются с реакции самого пса (фото)
Крым атаковали украинские дроны: под ударом был Севастополь и военные аэродромы (видео)
ВС РФ атаковали Украину "Калибрами" и баллистикой: под атакой были энергетические объекты, что известно
ВС РФ обстреляли Украину крылатыми ракетами и баллистикой: в ряде областей прогремели взрывы, что известно
По словам Зеленского, с украинской стороны "будет четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".
"Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное — двигаться быстро и результативно", — резюмировал президент Украины.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский полетит в Саудовскую Аравию раньше. По информации журналистов Fox News, ранее в сети распространили ложную информацию о визите Зеленского, поэтому представители медиа обратились в Белый дом и офис Зеленского.
Впоследствии стало известно о том, какие темы будут обсуждать представители Украины и США в Саудовской Аравии. Фокус проанализировал, какие взгляды имеет на вопрос мира имеет каждая из сторон, а также возможен ли неформальный контакт между делегациями Украины и РФ.
Читать также
Зеленский летит в Саудовскую Аравию: какие встречи ждут украинскую делегацию
США имеют "значительный прогресс" в разговорах с РФ и Киевом, Украина будет вынуждена заключить соглашение, — Трамп
Словакия была за: Орбан заблокировал выводы Евросовета о поддержке Украины
Украинцы возмутились риторикой США и стали еще больше доверять Зеленскому, — опрос КМИС