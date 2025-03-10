"Трудные шаги": Украине придется уступить часть территорий, — Рубио

Рубио считает, что обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения не существует. РФ не может завоевать всю Украину, а Киев не может заставить Россию вернуться в рамки 2014 года.

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны. Об этом Рубио заявил по пути в Джидду, Саудовская Аравия, где представители США должны встретиться с представителями Украины, пишет NYtimes.

Встреча произойдет через 10 дней после конфликта в Белом доме между президентом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Администрация Трампа прекратила военную помощь Украине после скандала, который был связан с отказом Трампа включить какие-либо гарантии безопасности в предлагаемую сделку, касающуюся природных ресурсов Украины.

"Самое главное, с чем мы должны отсюда уйти, — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме", — заявил Рубио журналистам.

Госсекретарь США отказался предоставить план потенциального соглашения, но ясно дал понять, что уступки с обеих сторон будут иметь решающее значение для будущей дипломатии.

"Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", — сообщил Рубио.

Госсекретарь США добавил, что в будущих переговорах с Москвой крайне важно определить, на какие уступки готова пойти Россия.

Пока неясно, о чем именно будут говорить украинская и американская команды в Джидде 11 марта. Вероятно, переговорщики не будут углубляться в предлагаемое соглашение об украинских природных ресурсах, которое Дональд Трамп описал как компенсацию за военную поддержку США в течение трех лет с момента полномасштабного вторжения России. Он сказал, что американский финансовый интерес к украинскому ископаемому топливу и редкоземельным минералам обеспечит Украине подразумеваемую безопасность.

Хотя Соединенные Штаты прекратили делиться некоторыми разведданными с Украиной, включая спутниковые снимки , Марко Рубио заявил, что США по-прежнему предоставляют Киеву информацию, которая позволяет украинцам защищаться от российских атак. Он также сказал, что никогда не было угрозы лишения Украины доступа к Starlink, интернет-сервисной компании, принадлежащей SpaceX Илона Маска.

Рубио предположил, что с украинской делегацией команда США скорее всего, будет обсуждать возобновление военной помощи. Он сказал, что позиция США по этому вопросу может измениться, если он поверит, что Украина серьезно настроена на мир.

"Я могу вас заверить, мы не будем оказывать военную помощь россиянам", — резюмировал Рубио.

Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф был более откровенным и рассказал, что на столе во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии будут территориальные вопросы, протоколы безопасности для украинцев и соглашение о добыче полезных ископаемых.