"Важкі кроки": Україні доведеться поступитися частиною територій, — Рубіо

Рубіо вважає, що обидві сторони повинні прийти до розуміння, що військового рішення не існує. РФ не може завоювати всю Україну, а Київ не може змусити Росію повернутися в рамки 2014 року.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив у понеділок, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни. Про це Рубіо заявив дорогою до Джидди, Саудівська Аравія, де представники США мають зустрітися з представниками України, пише NYtimes.

Зустріч відбудеться через 10 днів після конфлікту в Білому домі між президентом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським. Адміністрація Трампа припинила військову допомогу Україні після скандалу, пов'язаного з відмовою Трампа включити будь-які гарантії безпеки в пропоновану угоду, що стосується природних ресурсів України.

"Найголовніше, з чим ми маємо звідси піти, — це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі кроки, як і росіянам доведеться піти на важкі кроки, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його якимось чином, у тій чи іншій формі", — заявив Рубіо журналістам.

Держсекретар США відмовився надати план потенційної угоди, але ясно дав зрозуміти, що поступки з обох боків матимуть вирішальне значення для майбутньої дипломатії.

"Я думаю, обидві сторони повинні прийти до розуміння, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже складно в розумні терміни змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році", — повідомив Рубіо.

Держсекретар США додав, що в майбутніх переговорах із Москвою вкрай важливо визначити, на які поступки готова піти Росія.

Поки що незрозуміло, про що саме говоритимуть українська та американська команди в Джидді 11 березня. Ймовірно, перемовники не заглиблюватимуться в пропоновану угоду про українські природні ресурси, яку Дональд Трамп описав як компенсацію за військову підтримку США протягом трьох років з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Він сказав, що американський фінансовий інтерес до українського викопного палива і рідкоземельних мінералів забезпечить Україні передбачувану безпеку.

Хоча Сполучені Штати припинили ділитися деякими розвідданими з Україною, включно із супутниковими знімками, Марко Рубіо заявив, що США, як і раніше, надають Києву інформацію, яка дає змогу українцям захищатися від російських атак. Він також сказав, що ніколи не було загрози позбавлення України доступу до Starlink, інтернет-сервісної компанії, що належить SpaceX Ілона Маска.

Рубіо припустив, що з українською делегацією команда США, найімовірніше, буде обговорювати відновлення військової допомоги. Він сказав, що позиція США з цього питання може змінитися, якщо він повірить, що Україна серйозно налаштована на мир.

"Я можу вас запевнити, ми не будемо надавати військову допомогу росіянам", — резюмував Рубіо.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф був більш відвертим і розповів, що на столі під час перемовин України та США в Саудівській Аравії будуть територіальні питання, протоколи безпеки для українців та угода про видобуток корисних копалин.