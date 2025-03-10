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Политика Переговоры по прекращению войны Переговоры в Саудовской Аравии

Разведданные и вопросы территорий: у Трампа уточнили, что будет на столе переговоров Украины и США

переговоры в Саудовской Аравии, Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США, переговоры Украины и США
Фото: Скриншот | Спецпредставитель Трампа ответил, о чем будут говорить делегации Украины и США в Саудовской Аравии

Спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего востока Стив Уиткофф не исключает, что соглашение о полезных ископаемых может быть подписано уже на этой неделе.

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Специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, что на столе во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии будут территориальные вопросы, протоколы безопасности для украинцев и соглашение о добыче полезных ископаемых. Об этом он сказал 10 марта в интервью Fox News.

По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа, Штаты ожидают от переговоров с Украиной значительного прогресса и надеются на подписание соглашения о полезных ископаемых в ближайшее время.

"Я думаю, что мы идем туда с надеждой, что достигнем значительного прогресса", — сказал Уиткофф.

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Он не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон для подписания соглашения на этой неделе.

"Я очень надеюсь. Все признаки очень, очень положительные", — ответил спецпредставитель на вопрос журналистов.

Уиткофф добавил, что среди других важных пунктов для обсуждения во время встречи в Саудовской Аравии будут протоколы безопасности для Украины и вопрос оккупированных территорий. Также, по словам спецпредставителя Трампа, на этой неделе будет обсуждаться обмен разведданными. При этом он сказал, что США никогда не отключали передачу разведданных "для чего-то оборонного".

Темы переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

6 марта Стив Уиткофф говорил, что во время встречи США и Украины в Саудовской Аравии двумя главными темами будут прекращение огня и обсуждение мирного соглашения. Также он отметил, что о составе делегации сообщили Кремлю, и заявил, что в Белом доме не слышали возражений от россиян по размещению миротворцев в Украине, а лишь требования об отказе Киева от членства в Североатлантическом альянсе (НАТО).

Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта сказал, что "надеется на результаты" переговоров украинской и американской команд не только по достижению мира в Украине, но и по налаживанию отношений и продолжению поддержки со стороны Вашингтона.

Напомним, 10 марта издание The Guardian сообщало, что Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

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