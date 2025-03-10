Розвіддані та питання територій: у Трампа уточнили, що буде на столі переговорів України та США

Спецпредставник Трампа з питань Близького сходу Стів Віткофф не виключає, що угода про корисні копалини може бути підписана вже цього тижня.

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Спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що на столі під час переговорів України та США в Саудівській Аравії будуть територіальні питання, протоколи безпеки для українців і угода про видобуток корисних копалин. Про це він сказав 10 березня в інтерв'ю Fox News.

За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа, Штати очікують від переговорів з Україною значного прогресу та сподіваються на підписання угоди про корисні копалини найближчим часом.

"Я думаю, що ми йдемо туди з надією, що досягнемо значного прогресу", — сказав Віткофф.

Він не виключає, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Вашингтону для підписання угоди цього тижня.

"Я дуже сподіваюся. Усі ознаки дуже, дуже позитивні", — відповів спецпредставник на запитання журналістів.

Віткофф додав, що серед інших важливих пунктів для обговорення під час зустрічі у Саудівській Аравії будуть протоколи безпеки для України та питання окупованих територій. Також, за словами спецпредставника Трампа, цього тижня обговорюватиметься обмін розвідданими. При цьому він сказав, що США ніколи не відключали передачу розвідданих "для чогось оборонного".

Теми переговорів України та США в Саудівській Аравії

6 березня Стів Віткофф говорив, що під час зустрічі США та України в Саудівській Аравії двома головними темами будуть припинення вогню та обговорення мирної угоди. Також він зазначив, що про склад делегації повідомили Кремлю, та заявив, що у Білому домі не чули заперечень від росіян щодо розміщення миротворців в Україні, а лише вимоги щодо відмови Києва від членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Президент України Володимир Зеленський 9 березня сказав, що "сподівається на результати" переговорів української та американської команд не лише щодо досягнення миру в Україні, а й налагодження відносин і продовження підтримки з боку Вашингтона.

Нагадаємо, 10 березня видання The Guardian повідомляло, що Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.