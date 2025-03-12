В 10 раз больше энергии для БПЛА: разработан прорывной литий-воздушный аккумулятор

Литий-воздушные батареи имеют намного большую плотность энергии, чем литий-ионные, что позволяет дронам летать дольше без подзарядки.

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Исследователи из Японского национального института материаловедения (NIMS) и Университета Сэйкэй смогли увеличить выходную мощность литий-воздушных аккумуляторов, который в перспективе можно использовать на беспилотниках. Об этом пишет японский портал Drone.

Как отмечают в издании, литий-воздушная батарея разряжается и заряжается с использованием лития и кислорода воздуха. По сравнению с литий-ионными аккумуляторами она может достичь в 5–10 раз большей плотности энергии. Это позволяет создавать чрезвычайно легкие и при этом большие по емкости аккумуляторы.

Одним из перспективных применений таких аккумуляторов является их использование в качестве аккумуляторов для небольших БПЛА. Обычные компактные дроны с питанием от аккумуляторов имеют ограниченное время полета — около 10–20 минут на одной зарядке. Современные литий-ионные аккумуляторы уже близки к пределу своих возможностей, что затрудняет увеличение времени полета. В свою очередь литий-воздушные батареи смогут обеспечить несколько часов непрерывного полета для небольших аппаратов.

Однако литий-воздушные аккумуляторы батареи существенный недостаток – очень слабый выходной ток, который не позволяет запустить дрон. Чтобы использовать большой объем энергии, запасенной в литий-воздушных аккумуляторах, нужно было существенно увеличить их производительность.

Стремясь повысить производительность, исследовательская группа разработала новый электрод. Ученые использовали углеродные нанотрубки для увеличения пористости электродов, сделав возможным высокоэффективное поглощение кислорода. Более того, объединив этот электрод с электролитом, обладающим превосходными свойствами диффузии и переноса кислорода, им удалось улучшить выходной ток более чем на порядок по сравнению с традиционными методами.

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Разработка высокопористых электродов из углеродных нанотрубок позволила увеличить выходной ток в 10 раз, сохранив высокую плотность энергии. В ходе исследований было обнаружено, что эта литий-воздушная батарея способна обеспечить мощность, необходимую для запуска беспилотника.

Напомним, китайские ученые из Центрального южного университета в Чанше, Гуйчжоуского педагогического университета и Национального инженерного исследовательского центра разработали технологию, которая позволяет извлекать 99,99% лития из старых аккумуляторов.