Литий не нужен: в Китае создали "вечную" батарею, которая работает на гравитации (видео)

Гравитационная батарея может хранить энергию в больших масштабах, при этом не требуя редких и дорогостоящих полезных ископаемых.

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Швейцарская компания Energy Vault в сотрудничестве с правительством Китая создала в китайском городе Рудун систему хранения энергии EVx, которая работает на основе гравитации. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Гравитационное хранилище энергии

Как отмечают в издании, по мере роста популярности солнечных панелей и ветряных турбин возникает потребность в хранении электричества, которое они вырабатывают. Производство энергии часто падает, когда солнце садится или ветер стихает. В то же время спрос может неожиданно вырасти, создавая нагрузку на электрические сети.

Для хранения излишков энергии сегодня часто используются литий-ионные батареи. Несмотря на свою популярность, они имеют ряд недостатков. Литиевые аккумуляторы со временем деградируют, создают проблемы при переработке, а их производство и стоимость зависит от геополитики. Кроме того, извлечение лития и некоторых редкоземельных элементов может быть вредным для экологии. Одной из альтернатив литий-ионным аккумуляторам считаются гравитационные батареи, такие как китайская EVx.

EVx являет собой массивную механическую башню высотой более 120. Когда в энергосистеме избыток электроэнергии, система поднимает гигантские блоки весом 24 тонны. В периоды, когда сеть требует больше энергии, блоки опускаются, и их потенциальная энергия снова преобразуется в электричество.

Система хранения энергии EVx в Китае Фото: Energy Vault

Каждый блок состоит из легкодоступных и дешевых материалов, таких как почва, песок или переработанные отходы. При строительстве башни использовалась местная рабочая сила и местные ресурсы. Это позволило снизить затраты по сравнению с импортом лития или других редких металлов для обычных аккумуляторов. При пиковой выходной мощности 25 МВт и общей мощности 100 МВт-ч коэффициент полезного действия EVx в обоих направлениях составляет более 80%.

В отличие от химической энергии в батареях, которая деградирует при повторных циклах, гравитационная потенциальная энергия не исчезает со временем. Пока механические части остаются функциональными, накопленную энергию можно высвободить при необходимости.

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Несмотря на ряд преимуществ, гравитационные аккумуляторы не являются универсальным решением. В частности, они не походят для домашнего хранения энергии. Исследования показали, что небольшие гравитационные системы просто неэффективны. При этом они идеально подходят для хранения энергии в больших масштабах.

Сегодня технология еще находится на стадии развития. Со временем, если она окажется экономически жизнеспособной и надежной, гравитационные батареи могут стать опорой для коммунальных служб, нуждающихся в балансировке потоков "зеленой" энергии.

Напомним, британская компания Integrals Power, разработала новый катодный материал на основе литий-марганцево-железо-фосфата (LMFP), который увеличивает емкость аккумуляторов.