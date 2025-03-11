Литий не нужен: в Китае создали "вечную" батарею, которая работает на гравитации (видео)
Гравитационная батарея может хранить энергию в больших масштабах, при этом не требуя редких и дорогостоящих полезных ископаемых.
Швейцарская компания Energy Vault в сотрудничестве с правительством Китая создала в китайском городе Рудун систему хранения энергии EVx, которая работает на основе гравитации. Об этом пишет портал Interesting Engineering.
Как отмечают в издании, по мере роста популярности солнечных панелей и ветряных турбин возникает потребность в хранении электричества, которое они вырабатывают. Производство энергии часто падает, когда солнце садится или ветер стихает. В то же время спрос может неожиданно вырасти, создавая нагрузку на электрические сети.
Для хранения излишков энергии сегодня часто используются литий-ионные батареи. Несмотря на свою популярность, они имеют ряд недостатков. Литиевые аккумуляторы со временем деградируют, создают проблемы при переработке, а их производство и стоимость зависит от геополитики. Кроме того, извлечение лития и некоторых редкоземельных элементов может быть вредным для экологии. Одной из альтернатив литий-ионным аккумуляторам считаются гравитационные батареи, такие как китайская EVx.
EVx являет собой массивную механическую башню высотой более 120. Когда в энергосистеме избыток электроэнергии, система поднимает гигантские блоки весом 24 тонны. В периоды, когда сеть требует больше энергии, блоки опускаются, и их потенциальная энергия снова преобразуется в электричество.
Каждый блок состоит из легкодоступных и дешевых материалов, таких как почва, песок или переработанные отходы. При строительстве башни использовалась местная рабочая сила и местные ресурсы. Это позволило снизить затраты по сравнению с импортом лития или других редких металлов для обычных аккумуляторов. При пиковой выходной мощности 25 МВт и общей мощности 100 МВт-ч коэффициент полезного действия EVx в обоих направлениях составляет более 80%.
В отличие от химической энергии в батареях, которая деградирует при повторных циклах, гравитационная потенциальная энергия не исчезает со временем. Пока механические части остаются функциональными, накопленную энергию можно высвободить при необходимости.Важно
Несмотря на ряд преимуществ, гравитационные аккумуляторы не являются универсальным решением. В частности, они не походят для домашнего хранения энергии. Исследования показали, что небольшие гравитационные системы просто неэффективны. При этом они идеально подходят для хранения энергии в больших масштабах.
Сегодня технология еще находится на стадии развития. Со временем, если она окажется экономически жизнеспособной и надежной, гравитационные батареи могут стать опорой для коммунальных служб, нуждающихся в балансировке потоков "зеленой" энергии.
Напомним, британская компания Integrals Power, разработала новый катодный материал на основе литий-марганцево-железо-фосфата (LMFP), который увеличивает емкость аккумуляторов.