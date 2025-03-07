Увеличит запас хода электромобиля: создан аккумулятор на основе нового материала

Ожидается, что новая технология приведет к появлению электромобилей с меньшими и менее дорогими аккумуляторными батареями.

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Британская компания Integrals Power, разработала новый катодный материал на основе литий-марганцево-железо-фосфата (LMFP), который увеличивает емкость аккумуляторов. Об этом сообщил генеральный директор и основатель Integrals Power Бехнам Хормози в LinkedIn.

Сообщается, что новый катодный активный материал был испытан международной исследовательской компанией QinetiQ. Результаты показали, что батареи, в которых используется этот материал, сохраняют гораздо более высокий процент емкости в условиях сильного разряда по сравнению с обычными литий-железо-фосфатными батареями.

QinetiQ провела испытания ячеек, изготовленных с использованием материала Integrals Power LMFP и стандартных графитовых анодов и жидкого электролита. Каждый элемент тестировался при нагрузке на электрод 2 мАч/см2.

"Совокупные результаты, предоставленные клиентами и QinetiQ, демонстрируют способность материала обеспечивать высокую производительность без ущерба для долговечности — характеристики, необходимые для таких требовательных приложений, как электромобили", — отметил Бехнам Хормози.

Как отмечает портал Interesting Engineering, традиционные литий-железо-фосфатные аккумуляторы обладают преимуществами в плане безопасности и срока службы, но их полезная емкость снижается при высоких нагрузках.

Испытания QinetiQ показали, что литий-марганцево-железо-фосфатные элементы сохраняют 99% своей первоначальной емкости при скорости разряда 2С (эквивалентно 30-минутному времени разряда), 95% при 5С (12-минутное время разряда) и даже 60% при экстремальной скорости разряда 10С (6-минутное время разряда).

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В издании полагают, что новая технология может проложить путь к появлению электромобилей со значительно большим реальным запасом хода или с меньшими и менее дорогими аккумуляторными батареями.

Напомним, исследователи из Университета Ханьянг в Южной Корее разработали усовершенствованные катоды с высоким содержанием никеля, которые улучшают производительность твердотельных аккумуляторов, обеспечивая более длительный срок службы и большую энергоэффективность.