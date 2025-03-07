Есть в каждом доме: дешевый материал может сделать литиевые аккумуляторы мощнее

По словам ученых, новое открытие может сделать литий-металлические аккумуляторы более эффективными и долговечными.

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Исследователи из Саудовской Аравии совершили прорыв, который может увеличить мощность и снизить стоимость литий-металлических аккумуляторов за счет включения в конструкцию нейлона. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Нейлон – это распространенный пластиковый материал, впервые синтезированный в 1930-х годах. Легкое и прочное нейлоновое волокно используется для самых разных целей, от деталей двигателя до одежды.

Новые исследования показали, что нейлон также можно использовать как добавку для литий-металлических батарей. Улучшенные таким способом литий-металлические батареи оказались более эффективными и долговечными, а также показали меньше побочных реакций, чем обычные.

Как отмечают в издании, литий-металлические батареи более энергоемкие, чем литий-ионные. При этом их производство и эксплуатация в настоящее время связаны с едкими, опасными материалами и приводят к слишком большому количеству побочных реакций, влияющих на производительность и безопасность.

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Добавки помогают стабилизировать интерфейсы батареи, тем самым повышая производительность. Изучая химию взаимодействия нейлона и лития, ученые показали, что коммерческую ткань можно растворять в слабом растворе лития, что обеспечивает превосходную производительность аккумулятора.

"Это открытие обещает более дешевые и безопасные добавки и демонстрирует преимущества фундаментальных научных исследований", — заявил Чжимин Чжао, научный сотрудник Научного университета короля Абдаллы (KAUST).

Напомним, исследователи из Международного университета Флориды улучшили литий-серные аккумуляторы, которые считаются одной из возможных альтернатив литий-ионным батареям.