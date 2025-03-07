Є в кожному домі: дешевий матеріал може зробити літієві акумулятори потужнішими

За словами вчених, нове відкриття може зробити літій-металеві акумулятори більш ефективними і довговічними.

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Дослідники з Саудівської Аравії здійснили прорив, який може збільшити потужність і знизити вартість літій-металевих акумуляторів завдяки включенню в конструкцію нейлону. Про це пише портал Tech Xplore.

Нейлон — це поширений пластиковий матеріал, вперше синтезований у 1930-х роках. Легке і міцне нейлонове волокно використовується для найрізноманітніших цілей, від деталей двигуна до одягу.

Нові дослідження показали, що нейлон також можна використовувати як добавку для літій-металевих батарей. Поліпшені в такий спосіб літій-металеві батареї виявилися більш ефективними і довговічними, а також показали менше побічних реакцій, ніж звичайні.

Як зазначають у виданні, літій-металеві батареї більш енергоємні, ніж літій-іонні. При цьому їхнє виробництво та експлуатація наразі пов'язані з їдкими, небезпечними матеріалами і призводять до надто великої кількості побічних реакцій, що впливають на продуктивність і безпеку.

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Добавки допомагають стабілізувати інтерфейси батареї, тим самим підвищуючи продуктивність. Вивчаючи хімію взаємодії нейлону і літію, вчені показали, що комерційну тканину можна розчиняти в слабкому розчині літію, що забезпечує чудову продуктивність акумулятора.

"Це відкриття обіцяє дешевші та безпечніші добавки і демонструє переваги фундаментальних наукових досліджень", — заявив Чжимін Чжао, науковий співробітник Наукового університету короля Абдалли (KAUST).

Нагадаємо, дослідники з Міжнародного університету Флориди поліпшили літій-сірчані акумулятори, які вважаються однією з можливих альтернатив літій-іонним батареям.