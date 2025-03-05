Гаджети зможуть працювати довше: вчені створили проривний літій-сірчаний акумулятор

Літій-сірчані акумулятори легші, дешевші та енергоємніші, ніж традиційні літій-іонні, проте мають суттєвий недолік.

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Дослідники з Міжнародного університету Флориди поліпшили літій-сірчані акумулятори, які вважаються однією з можливих альтернатив літій-іонним батареям. Про це пише портал Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, літій-сірчані акумулятори легкі, дешевші, ніж літій-іонні, а також дуже енергоємні. Вони дають змогу електромобілям їздити далі, а ноутбукам, смартфонам та іншим пристроям працювати вдвічі довше. Слабким місце літій-сірчаних батарей є довговічність — акумулятори стають марним приблизно після 50 повних зарядок.

"Ми почали працювати з цими хімічними складами акумуляторів нового покоління вісім років тому. Перший цикл зарядки пройшов чудово. До 20-го циклу це був непотрібний шматок металу", — зазначив доцент Білал Ель-Захаб.

Після багатьох років випробувань вчені знайшли рішення, що дає змогу продовжити термін служби літій-сірчаного сплаву, шляхом впровадження платини. Вони додали крихітні наночастинки платини на сірчану сторону батареї.

Подібно до того, як регулювальники руху направляють транспорт, щоб запобігти аваріям або заторам, платина на молекулярному рівні спрямовує літій, забезпечуючи його безперебійну роботу. Для того щоб відчути різницю, знадобилося близько 0,02% від загального обсягу батареї.

"Ми досягли 92% збереження після 500 циклів зарядки, що означає, що акумулятор майже як новий", — зазначив науковий співробітник Акса Назір.

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Очікується, що цей прорив у майбутньому допоможе збільшити запас ходу електромобілів. Наразі батарея проходить випробування в сторонніх організаціях. Це необхідний етап перед тим, як вона покине лабораторію для ліцензування та комерціалізації.

Нагадаємо, група дослідників з кафедри машинобудування та аерокосмічної техніки Центру енергетики та навколишнього середовища імені Андлінгера з'ясувала, як можна створити безанодну твердотільну батарею, яка подолає обмеження літій-іонних акумуляторів.