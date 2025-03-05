Гаджеты смогут работать дольше: ученые создали прорывной литий-серный аккумулятор

Литий-серные аккумуляторы более легкие, дешевые и энергоемкие, чем традиционные литий-ионные, однако имеют существенный недостаток.

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Исследователи из Международного университета Флориды улучшили литий-серные аккумуляторы, которые считаются одной из возможных альтернатив литий-ионным батареям. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как отмечают в издании, литий-серные аккумуляторы легкие, более дешевые, чем литий-ионные, а также очень энергоемкие. Они позволяют электромобилям ездить дальше, а ноутбукам, смартфонам и другим устройствам работать в два раза дольше. Слабым место литий-серных батарей является долговечность – аккумуляторы становятся бесполезным примерно после 50 полных зарядок.

"Мы начали работать с этими химическими составами аккумуляторов нового поколения восемь лет назад. Первый цикл зарядки прошел отлично. К 20-му циклу это был бесполезный кусок металла", — отметил доцент Билал Эль-Захаб.

После многих лет испытаний ученые решение, позволяющее продлить срок службы литий-серного сплава, путем внедрения платины. Они добавили крошечные наночастицы платины на серную сторону батареи.

Подобно тому, как регулировщики движения направляют транспорт, чтобы предотвратить аварии или заторы, платина на молекулярном уровне направляет литий, обеспечивая его бесперебойную работу. Для того чтобы ощутить разницу, потребовалось около 0,02% от общего объема батареи.

"Мы достигли 92% сохранения после 500 циклов зарядки, что означает, что аккумулятор почти как новый", — отметил научный сотрудник Акса Назир.

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Ожидается, что этот прорыв в будущем поможет увеличить запаса хода электромобилей. В настоящее время батарея проходит испытания в сторонних организациях. Это необходимый этап перед тем, как она покинет лабораторию для лицензирования и коммерциализации.

Напомним, группа исследователей из кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Центра энергетики и окружающей среды имени Андлингера выяснила, как можно создать безанодную твердотельную батарею, которая преодолеет ограничения литий-ионных аккумуляторов.