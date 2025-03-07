Збільшить запас ходу електромобіля: створено акумулятор на основі нового матеріалу

Очікується, що нова технологія призведе до появи електромобілів з меншими і менш дорогими акумуляторними батареями.

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Британська компанія Integrals Power розробила новий катодний матеріал на основі літій-марганцево-залізо-фосфату (LMFP), який збільшує ємність акумуляторів. Про це повідомив генеральний директор і засновник Integrals Power Бехнам Хормозі в LinkedIn.

Повідомляється, що новий катодний активний матеріал був випробуваний міжнародною дослідницькою компанією QinetiQ. Результати показали, що батареї, в яких використовується цей матеріал, зберігають набагато вищий відсоток ємності в умовах сильного розряду порівняно зі звичайними літій-залізо-фосфатними батареями.

QinetiQ провела випробування осередків, виготовлених з використанням матеріалу Integrals Power LMFP і стандартних графітових анодів і рідкого електроліту. Кожен елемент тестувався при навантаженні на електрод 2 мАг/см2.

"Сукупні результати, надані клієнтами та QinetiQ, демонструють здатність матеріалу забезпечувати високу продуктивність без шкоди для довговічності — характеристики, необхідні для таких вимогливих додатків, як електромобілі", — зазначив Бехнам Хормозі.

Як зазначає портал Interesting Engineering, традиційні літій-залізо-фосфатні акумулятори володіють перевагами в плані безпеки і терміну служби, але їхня корисна ємність знижується при високих навантаженнях.

Випробування QinetiQ показали, що літій-марганцево-залізо-фосфатні елементи зберігають 99% своєї первісної ємності за швидкості розряду 2С (еквівалентно 30-хвилинному часу розряду), 95% за 5С (12-хвилинний час розряду) і навіть 60% за екстремальної швидкості розряду 10С (6-хвилинний час розряду).

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Є в кожному домі: дешевий матеріал може зробити літієві акумулятори потужнішими

У виданні вважають, що нова технологія може прокласти шлях до появи електромобілів зі значно більшим реальним запасом ходу або з меншими і менш дорогими акумуляторними батареями.

Нагадаємо, дослідники з Університету Ханьянг у Південній Кореї розробили вдосконалені катоди з високим вмістом нікелю, які покращують продуктивність твердотільних акумуляторів, забезпечуючи триваліший термін служби та більшу енергоефективність.