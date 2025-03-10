Редкоземельные металлы не нужны: ученые нашли чем заменить литий в батареях

Исследователи разработали неорганические и полимерные электролиты для аккумуляторов для повышения производительности.

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Разработанные Школой молекулярной инженерии имени Притцкера в Чикагском университете, гибридные электролиты представляют собой смесь твердотельных неорганических электролитов, которые перемещают частицы чрезвычайно эффективно, и полимерных электролитов, пишет interestingengineering.com.

Исследователи обнаружили, что новая технология позволяет создавать неорганические и полимерные электролиты "в одном сосуде" одновременно. Этот метод "в одном сосуде" создает контролируемую однородную смесь, сочетающую проводимость неорганических твердых веществ с гибкостью полимеров.

Используя дихлорэтан (DCE), ученые показали, что как полимер, так и неорганика образуют контролируемое однородное распределение неорганики и полимера. При определенных соотношениях они нашли доказательства ковалентной связи между неорганикой и полимером.

Они также продемонстрировали материал в литий-металлической батарее, где их новый материал имеет улучшенные механические свойства и превосходную ионную проводимость и производительность циклирования по сравнению с литием.

Ожидается, что эта инновация заменит синтетические элементы для гибридных неорганических-полимерных электролитов и откроет путь для использования этих материалов в других приложениях. Новая технология окажет влияние на исследования полупроводников, электронику, покрытия, герметики и любую другую область, которая зависит от гибридных материалов.

Исследование было сосредоточено на литиевых батареях, поскольку они наиболее распространены в электромобилях, сетевых накопителях и электронике. Но эта технология также может работать с натриевыми батареями, которые продвигаются как менее дорогая и более распространенная альтернатива литию.

Ранее мы писали, что ученые создали прорывную твердотельную батарею. Ученые решили важную проблему твердотельных аккумуляторов, которые могут превзойти обычные литий-ионные как по эффективности, так и по безопасности.