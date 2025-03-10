Рідкоземельні метали не потрібні: вчені знайшли чим замінити літій у батареях

Дослідники розробили неорганічні та полімерні електроліти для акумуляторів для підвищення продуктивності.

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Розроблені Школою молекулярної інженерії імені Прітцкера в Чиказькому університеті, гібридні електроліти є сумішшю твердотільних неорганічних електролітів, які переміщують частинки надзвичайно ефективно, і полімерних електролітів, пише interestingengineering.com.

Дослідники виявили, що нова технологія дає змогу створювати неорганічні та полімерні електроліти "в одній посудині" одночасно. Цей метод "в одній посудині" створює контрольовану однорідну суміш, що поєднує провідність неорганічних твердих речовин із гнучкістю полімерів.

Використовуючи дихлоретан (DCE), вчені показали, що як полімер, так і неорганіка утворюють контрольований однорідний розподіл неорганіки та полімеру. При певних співвідношеннях вони знайшли докази ковалентного зв'язку між неорганікою і полімером.

Вони також продемонстрували матеріал у літій-металевій батареї, де їхній новий матеріал має поліпшені механічні властивості та чудову іонну провідність і продуктивність циклювання порівняно з літієм.

Очікується, що ця інновація замінить синтетичні елементи для гібридних неорганічних-полімерних електролітів і відкриє шлях для використання цих матеріалів в інших додатках. Нова технологія вплине на дослідження напівпровідників, електроніку, покриття, герметики і будь-яку іншу сферу, яка залежить від гібридних матеріалів.

Дослідження було зосереджено на літієвих батареях, оскільки вони найпоширеніші в електромобілях, мережевих накопичувачах і електроніці. Але ця технологія також може працювати з натрієвими батареями, які просуваються як менш дорога і більш поширена альтернатива літію.

Раніше ми писали, що вчені створили проривну твердотільну батарею. Вчені вирішили важливу проблему твердотільних акумуляторів, які можуть перевершити звичайні літій-іонні як за ефективністю, так і за безпекою.