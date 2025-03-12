Можно извлечь 99,99% лития за 15 минут: найден новый метод переработки аккумуляторов

По словам китайских ученых, разработанная ими технология безопаснее и экологичнее традиционных методов переработки батарей.

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Китайские ученые из Центрального южного университета в Чанше, Гуйчжоуского педагогического университета и Национального инженерного исследовательского центра разработали технологию, которая позволяет извлекать 99,99% лития из старых аккумуляторов. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, литий-ионные аккумуляторы питают большинство современной электроники – от смартфонов до электромобилей. Однако отработанные батареи выделяют токсичные химические вещества, загрязняющие почву и воду, а добыча лития и других металлов истощает природные ресурсы и наносит вред экосистемам.

Старые аккумуляторы содержат, литий, никель, кобальт и марганец, которые можно повторно использовать. Взирая на это, ученые из Университета Лестера разработали технологию, которая позволяет извлекать ценные металлы из отработанных батарей с помощью наноэмульсий, созданных из следов растительного масла в воде.

В свою очередь китайские исследователи разработали безопасный и устойчивый метод переработки батарей, который исключает необходимость использования едких кислот за счет использования нейтрального раствора.

Чтобы сделать это возможным, исследователи объединили две инновационные идеи: использование крошечных "микробатарей" для разрушения материалов батареи и добавление аминокислоты глицина для облегчения извлечения металлов. Эти приемы позволяют извлекать ценные металлы без использования едких химикатов.

Решающую роль в этом методе играет глицин. Это распространенная аминокислота, которая действует как связующее вещество, захватывая ионы металлов, таких как литий, никель, кобальт и марганец, предотвращая образование нежелательных побочных продуктов. Глицин также является естественным буфером, поддерживающим нейтральный уровень pH раствора и делающим процесс намного безопаснее традиционных методов.

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Более того, раствор глицина, оставшийся после извлечения металла, тоже является ресурсом. Его можно использовать в качестве удобрения, превращая химические отходы в полезный сельскохозяйственный продукт.

По словам исследователей, упомянутый метод позволяет извлечь из отработанных батарей 99,99% лития, 96,8% никеля, 92,35% кобальта и 90,59% марганца всего за 15 минут. Он позволяет эффективнее использовать ресурсы, минимизирую вред для окружающей среды.

Напомним, британская компания Altilium перерабатывает использованные литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы, извлекая из них литий и графит для повторного использования в новых аккумуляторах.