Можна витягти 99,99% літію за 15 хвилин: знайдено новий метод переробки акумуляторів

За словами китайських учених, розроблена ними технологія безпечніша й екологічніша за традиційні методи переробки батарей.

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Китайські вчені з Центрального південного університету в Чанші, Гуйчжоуського педагогічного університету та Національного інженерного дослідницького центру розробили технологію, що дає змогу витягувати 99,99% літію зі старих акумуляторів. Про це пише портал Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, літій-іонні акумулятори живлять більшість сучасної електроніки — від смартфонів до електромобілів. Однак відпрацьовані батареї виділяють токсичні хімічні речовини, що забруднюють ґрунт і воду, а видобуток літію та інших металів виснажує природні ресурси і завдає шкоди екосистемам.

Старі акумулятори містять літій, нікель, кобальт і марганець, які можна повторно використовувати. Зважаючи на це, вчені з Університету Лестера розробили технологію, що дає змогу витягувати цінні метали з відпрацьованих батарей за допомогою наноемульсій, створених зі слідів рослинної олії у воді.

Своєю чергою китайські дослідники розробили безпечний і стійкий метод переробки батарей, який виключає необхідність використання їдких кислот за рахунок використання нейтрального розчину.

Щоб зробити це можливим, дослідники об'єднали дві інноваційні ідеї: використання крихітних "мікробатарей" для руйнування матеріалів батареї та додавання амінокислоти гліцину для полегшення вилучення металів. Ці прийоми дають змогу витягувати цінні метали без використання їдких хімікатів.

Вирішальну роль у цьому методі відіграє гліцин. Це поширена амінокислота, яка діє як сполучна речовина, захоплюючи іони металів, таких як літій, нікель, кобальт і марганець, запобігаючи утворенню небажаних побічних продуктів. Гліцин також є природним буфером, що підтримує нейтральний рівень pH розчину і робить процес набагато безпечнішим за традиційні методи.

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Ба більше, розчин гліцину, що залишився після вилучення металу, теж є ресурсом. Його можна використовувати як добриво, перетворюючи хімічні відходи на корисний сільськогосподарський продукт.

За словами дослідників, згаданий метод дає змогу витягти з відпрацьованих батарей 99,99% літію, 96,8% нікелю, 92,35% кобальту і 90,59% марганцю всього за 15 хвилин. Він дає змогу ефективніше використовувати ресурси, мінімізуючи шкоду для довкілля.

Нагадаємо, британська компанія Altilium переробляє використані літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори, витягуючи з них літій і графіт для повторного використання в нових акумуляторах.