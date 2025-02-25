З відходів у джерело літію: знайдено спосіб отримувати цінні метали за допомогою олії

Новий метод переробки старих батарей може зробити ланцюжок поставок акумуляторів більш екологічним і дешевим.

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Вчені з Університету Лестера розробили технологію, яка дає змогу витягувати цінні метали з відпрацьованих акумуляторів за допомогою наноемульсій, створених зі слідів рослинної олії у воді. Про це пише портал Tech Xplore.

Сучасні методи переробки використовують поєднання термічної обробки в печі для спалювання небажаного графіту, тим самим збільшуючи викиди CO2, а також концентровані їдкі кислоти, які перетворюють цінні оксиди металів, що використовуються в акумуляторах, назад на менш цінні початкові матеріали, з яких акумулятор був спочатку виготовлений.

Щоб розв'язати цю проблему, вчені розробили емульсійну технологію переробки літій-іонних акумуляторів. Під час цього процесу кристалічна структура відновленого матеріалу не руйнується. Як результат, відновлений матеріал можна переробляти в елементи нових батарей. Це може потенційно зробити ланцюжок поставок акумуляторів більш екологічним і дешевим.

Новий процес використовує олійну наноемульсію для флотації графіту із суміші Фото: Університет Лестера

Як зазначають у виданні, олія і вода не змішуються, якщо в них не додати мило. Однак дослідження показало, що за допомогою ультразвуку можна створити нанокраплі олії, які залишаються стабільними протягом кількох тижнів.

Ці нанокраплі олії здатні очищати відходи акумуляторів, відомі як "чорна маса", оскільки вони містять суміш вуглецю (графіту) і цінних оксидів металів літію, нікелю та кобальту.

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Нанокраплі прилипають до поверхні вуглецю, діючи як "клей", зв'язуючи гідрофобні частинки графіту разом, утворюючи великі конгломерати олії та графіту, які плавають на воді, залишаючи недоторканими цінні гідрофільні оксиди металів. Конгломерат масла і графіту можна просто зняти, залишивши чисті оксиди металу. Олійно-графітовий згусток можна просто видалити, залишивши чисті оксиди металів.

"Цей швидкий, простий і недорогий метод може зробити революцію в тому, як переробляються батареї у великих масштабах. Тепер ми сподіваємося працювати з різними зацікавленими сторонами, щоб масштабувати цю технологію і створити кругову економіку для літій-іонних батарей", — заявив доктор Джейк Янг зі Школи хімії Університету Лестера.

Нагадаємо, дослідники з Південної Кореї заявили про успішне розроблення екологічно чистої технології перероблення катодних матеріалів з використаних літій-іонних акумуляторів, яка відновлює відпрацьовані батареї до 100% їхньої первісної ємності.