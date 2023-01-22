Щоб побачити місця битв: прем'єр-міністр Японії може приїхати до України в лютому, — ЗМІ

За словами журналістів, Японія цього року панує в G7, а тому хоче зробити війну в Україні головною темою під час саміту у Хіросімі в травні.

Related video

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може відвідати Київ приблизно у середині лютого. Він планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, а також побувати на місцях, де раніше точилися бойові дії. Про це пише японське видання Yomiuri із посиланням на свої джерела в уряді.

Повідомляється, що такий план ще перебуває на стадії розгляду японським урядом, оскільки чиновники побоюються, що в Україні може бути небезпечно. Остаточне рішення буде ухвалено після повного аналізу воєнної обстановки. Передбачається, що Кісіда прибуде до України наземним шляхом через Польщу.

У матеріалі йдеться, що Японія, як країна, яка цього року очолює G7, хоче показати, що має намір продовжувати надавати підтримку Україні. Більш того, Кісіда та Зеленський мають зробити спільну заяву із засудженням російської військової агресії.

Як пише Reuters, в Міністерстві закордонних справ Японії не відразу прокоментували інформацію про поїзд глави уряду в Україну, що готується.

Заступник головного секретаря кабінету міністрів Сейджі Кіхара заявив, що на цьому етапі ще нічого не вирішено.

Видання пише, що, як очікується, на саміті G7, який відбудеться у травні у Хіросімі, питання російсько-української війни стане головною темою. Також Кісіда має намір показати важливість нерозповсюдження ядерної зброї у світі, посилаючись на постійні загрози Росії застосувати її.

G7 або Велика сімка

Неформальний міжнародний клуб, до якого входять Японія, США, Великобританія, Франція, Італія, Канада та Німеччина. Лідери цих країн регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем та намагаються узгоджувати свою економічну політику. Також упродовж року зустрічаються і міністри цих держав. Країна-президент групи змінюється щороку. Велика сімка створювалася як неформальний форум, тому вона не має адміністративної структури.

Раніше Фокус писав, що Японія та США реорганізують морську піхоту. Китайське МЗС у відповідь заявило, що американо-китайська співпраця не повинна підривати світ у регіоні і завдавати шкоди третім країнам.

Також ЗМІ повідомляли, що Південна Корея та Японія задумалися про ядерну зброю. Журналісти пишуть, що у Сеулі та Токіо стурбовані тим, що США відмовилися від прямого військового втручання у війні РФ проти України. Там вважають, що американці підуть багато, аби не допустити ядерної війни.