Чтобы увидеть места сражений: премьер-министр Японии может приехать в Украину в феврале, — СМИ

По словам журналистов, Япония в этом году главенствует в G7, а потому хочет сделать войну в Украине главной темой во время саммита в Хиросиме в мае.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Киев примерно в середине февраля. Он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также побывать на местах, где ранее велись боевые действия. Об этом пишет японское издание Yomiuri со ссылкой на свои источники в правительстве.

Сообщается, что такой план еще находится на стадии рассмотрения японским правительством, так как чиновники опасаются, что в Украине может быть небезопасно. Окончательное решение будет принято после полного анализа военной обстановки. Предполагается, что Кисида прибудет в Украину наземным путем через Польшу.

В материале говорится, что Япония, как страна, которая в этом году главенствует в G7, хочет показать, что намерена продолжать оказывать поддержку Украине. Более того, Кисида и Зеленский должны сделать совместное заявление с осуждением российской военной агрессии.

Как пишет Reuters, в Министерстве иностранных дел Японии не сразу прокомментировали информацию о готовящейся поезде главы правительства в Украину.

Заместитель главного секретаря кабинета министров Сейджи Кихара заявил, что на данном этапе еще ничего не решено.

Издание пишет, что, как ожидается, на саммите G7, который состоится в мае в Хиросиме, вопрос российско-украинской войны станет главной темой. Также Кисида собирается показать важность нераспространения ядерного оружия в мире, ссылаясь на постоянные угрозы России применить его.

G7 или Большая семерка

Неформальный международный клуб, в который входят Япония, США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Германия. Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику. Также на протяжении года встречаются и министры этих государств. Страна-президент группы меняется каждый год. Большая семерка создавалась как неформальный форум, поэтому у нее нет административной структуры.

Ранее Фокус писал, что Япония и США реорганизуют морскую пехоту. Китайский МИД в ответ заявил, что американо-китайское сотрудничество не должно подрывать мир в регионе и наносить ущерб третьим странам.

Также СМИ сообщали, что Южная Корея и Япония задумались о ядерном оружии. Журналисты пишут, что в Сеуле и Токио обеспокоены тем, что США отказались от прямого военного вмешательства в войне РФ против Украины. Там считают, что американцы пойдут многое, лишь бы не допустить ядерное войны.