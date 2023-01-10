"Насколько силен зонтик США?": Южная Корея и Япония задумались о ядерном оружии, — СМИ

Журналисты пишут, что в Сеуле и Токио обеспокоены тем, что США отказались от прямого военного вмешательства в войне РФ против Украины. Там считают, что американцы пойдут многое, лишь бы не допустить ядерное войны.

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В Японии и в Южной Корее растет обеспокоенность по поводу расширенного ядерного сдерживания или так называемого "ядерного зонтика" Соединенных Штатов. Об этом пишет издание the Diplomat.

Сообщается, что продолжающаяся российско-украинская война дала восточноазиатским политикам и общественности серьезные основания полагать, что во избежание ядерной войны Вашингтон не будет предпринимать прямых военных действий против стран, у которых есть ядерное оружие. Там хорошо помнят, что президент США Джо Байден исключил вариант вмешательства американской армии в войну.

В материале сказано, что это резко контрастирует с войной в Персидском заливе (1990–1991 гг.), когда тогдашний президент Ирака Саддам Хусейн вторгся в соседний Кувейт, а возглавляемая Соединенными Штатами коалиция напрямую воевала против Ирака.

Журналисты пишут, что это усиливает подозрения Токио и Сеула в том, что ядерный зонтик США может иметь некоторые "дыры" и не обеспечивать реальной защиты от других ядерных держав, включая Китай и Северную Корею.

Кроме того, как говорится в материале, Япония и Южная Корея нуждаются в усиленном ядерном сдерживании со стороны США, потому что их соседи, Россия и Северная Корея, начали прямо угрожать применением тактического ядерного оружия в 2022 году. Более того, Китай, не скрывающий стремления забрать Тайвань силой, стремительно наращивает свой ядерный арсенал. Так, согласно годовому отчету Пентагона о военных разработках Пекина, к 2035 году его запасы, вероятно, будут составлять около 1500 боеголовок.

Издание пишет, что Токио и Сеул считают, что более не могут сохранять мир без собственного ядерного оружия. Для них самый большой урок украинской войны заключается в том, что государство-изгой может легко захватить любую страну, которая не находится под ядерным зонтиком Соединенных Штатов.

Ядерное оружие в Японии

Отмечается, что в Токио такие опасения часто высказывали бывшие высокопоставленные чиновники национальной безопасности. В частности, в ноябре адмирал в отставке Кавано Кацутоси, который дольше всех занимал должность начальника Объединенного штаба сил самообороны Японии, поставил под сомнение эффективность нынешнего американского ядерного сдерживания.

"Что касается ядерного зонтика Соединенных Штатов, даже если Вашингтон говорит: "вам не о чем беспокоиться", у меня возникает подозрение. Это действительно нормально?", — сказал Кацутоси.

По его словам, не стоит ориентироваться на общения президента США, так как он меняется каждые 4 года. Кроме того, Конгресс США находится под сильным влиянием американской общественности, а ее мнение может меняться.

США и Южная Корея

Кроме того, согласно опросу, проведенному Чикагским советом по глобальным делам в 2022 году, сейчас 71% жителей Южной Кореи выступают за разработку собственного ядерного оружия.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, Сеул и Вашингтон обсуждают возможные совместные учения с использованием ядерных средств США.

"Ядерное оружие принадлежит Соединенным Штатам, но планирование, обмен информацией, учения и обучение должны совместно проводиться Южной Кореей и Соединенными Штатами", — сказал он.

Но когда 2 января президента США Джо Байдена спросили в Белом доме, обсуждают ли Вашингтон и Сеул совместные ядерные учения, он ответил: "Нет".

Журналисты пишут, что различные рамки представляют конкурирующие интересы обоих правительств. В то время как администрация Байдена хочет смягчить любое представление о совместном использовании ядерного оружия с государством, не обладающим ядерным оружием, правительство Южной Кореи считает острой необходимостью продемонстрировать своей общественности, что Сеул является равноправным партнером в расширенном уравнении сдерживания США.

Ранее Фокус писал, что в США прокомментировали угрозу военного вторжения Беларуси в Украину. По словам высокопоставленного американского чиновника, Россия продолжает проводить совместные военные учения с Беларусью.