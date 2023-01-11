Смогут запускать ракеты по кораблям КНР: Япония и США реорганизуют морскую пехоту

Китайский МИД в ответ заявил, что американо-китайское сотрудничество не должно подрывать мир в регионе и наносить ущерб третьим странам.

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В рамках углубления стратегического союза США и Японии на Окинаве реорганизуют полк морпехов. Они смогут наносить удары по Китаю, если он решит вторгнуться на Тайвань. Об этом сообщает The Washington Post.

Япония является самым важным союзником Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Токио должен стать местом для противостояния Китаю. Визит премьер-министра Фумио Кисида в Вашинтон проходит для подтверждения важности партнерства.

Сейчас в Японии наращивают расходы на оборону, чтобы иметь возможность нанести ответный дальний удар на материковом Китае. На этой недели США и Япония объявит о перепрофилировании полка морской пехоты на Окинаве. К 2025 году военные должны получить возможность для ведения боевых действий на отдаленных островах. Также их вооружат противокорабельными ракетами, чтобы можно было поражать китайские корабли в случае вторжения на Тайвань.

"Япония существенно улучшает свои возможности, но также предоставляет больше возможностей Соединенным Штатам", — заявил представитель американской администрации.

Такое решение уже называют крупнейшим в десятилетии. К 2025 году расход на оборону достигнет 2%, что сделает Японию страну с одним из наибольших бюджетов в мире. Такое решение вызвано еще и тем, что Китай стремительно милитаризуется. К 2049 году КНР планирует стать самой выдающейся армией мира.

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь отреагировал на решение США и Японии.

"Американо-японское военное сотрудничество не должно наносить ущерб интересам какой-либо третьей стороны или подрывать мир и стабильность в регионе", — заявил дипломат.

Напомним, 12 декабря сообщалось, что Япония наращивает Силы самообороны из-за угроз в регионе.

11 декабря СМИ писали, что Япония планирует разместить ракеты в 60 км от границы с РФ.