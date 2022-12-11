Станции японских сил самообороны, по данным журналистов, будут оснащены ракетами, которые могут преодолевать расстояние свыше 1000 км.

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Министерство обороны Японии планирует разместить два новых подразделения Сухопутных сил самообороны, оснащенных высокоскоростными ракетами, очень близко от границ с Россией. Об этом сообщает NHK.

Подразделения будут созданы к 2026 финансовому году. И разместить их планируют на севере и юго-западе Японии.

Источники в министерстве сообщают, что чиновники рассматривают возможность размещения подразделений на постах Сил самообороны в северной префектуре Хоккайдо и юго-западном регионе Кюсю — примерно в 60 км от российского Сахалина.

Оснастить их планируется высокоскоростными планирующими ракетами, которые летят со сверхзвуковой скоростью, и которые, как считается, труднее перехватить, чем обычные ракеты. Министерство обороны Японии разрабатывает это оружие с 2018 финансового года для защиты отдаленных островов.

Сейчас они имеют радиус действия в несколько сотен километров, но министерство обороны Японии позже планирует увеличить это расстояние до более чем 1000 км — в течение нескольких лет после развертывания.

Министерство обороны Японии также планирует развернуть новые зенитно-ракетные полки в префектурах Окинава и Кюсю, увеличив их количество с пяти до семи.

Ранее стало известно, что Кремль готовился напасть на Японию летом 2021 года. Граждан РФ собирались убедить, будто японцы — нацисты и фашисты. Сообщалось, что Япония якобы планировала взорвать бактериологическую бомбу в 1944 году. Но в конечном итоге Японию заменили на Украину.

Американские журналисты ссылаются на электронное письмо информатора из ФСБ, датируемое 17 марта, которое основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину прислал агент, которого называют "Ветром перемен". Сейчас он скрывается во Франции.