Станції японських сил самооборони, за даними журналістів, будуть оснащені ракетами, які можуть долати відстань понад 1000 км.

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Міністерство оборони Японії планує розмістити два нових підрозділи Сухопутних сил самооборони, оснащених високошвидкісними ракетами, дуже близько від кордонів із Росією. Про це повідомляє NHK.

Підрозділи буде створено до 2026 фінансового року. І розмістити їх планують на півночі та південному заході Японії.

Джерела в міністерстві повідомляють, що чиновники розглядають можливість розміщення підрозділів на постах Сил самооборони у північній префектурі Хоккайдо та південно-західному регіоні Кюсю — приблизно за 60 км від російського Сахаліну.

Оснастити їх планується високошвидкісними плануючими ракетами, що летять із надзвуковою швидкістю, які, як вважається, важче перехопити, ніж звичайні ракети. Міністерство оборони Японії розробляє цю зброю з 2018 року фінансового року для захисту віддалених островів.

Нині вони мають радіус дії у кілька сотень кілометрів, але міністерство оборони Японії пізніше планує збільшити цю відстань до понад 1000 км протягом кількох років після розгортання.

Міністерство оборони Японії також планує розгорнути нові зенітно-ракетні полки у префектурах Окінава та Кюсю, збільшивши їх кількість із п'яти до семи.

Раніше стало відомо, що Кремль готувався напасти на Японію влітку 2021 року. Громадяни РФ мали намір переконати, ніби японці — нацисти та фашисти. Повідомлялося, що Японія нібито планувала підірвати бактеріологічну бомбу 1944 року. Але зрештою Японію замінили на Україну.

Американські журналісти посилаються на електронний лист інформатора з ФСБ, датований 17 березня, який засновнику проєкту Gulagu.net Володимиру Осєчкіну надіслав агент, якого називають "Вітром змін". Нині він ховається у Франції.