Росія готувалася вторгнутися в Японію у 2021 році, але обрала Україну, — ЗМІ

За даними журналістів, Кремль готував інформаційну кампанію. Жителів РФ мали намір переконати, ніби японці — нацисти та фашисти. Повідомлялося, що Японія нібито планувала підірвати бактеріологічну бомбу у 1944 році. Але зрештою Японію замінили на Україну.

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Росія планувала атакувати Японію влітку 2021 року, за кілька місяців до того, як глава Кремля розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на електронний лист інформатора з ФСБ.

Електронного листа, датованого 17 березня, засновнику проєкту Gulagu.net Володимиру Осєчкіну надіслав агент, якого називають "Вітром змін". Нині він ховається у Франції. За даними інформатора, усередині ФСБ наростає невдоволення розв'язаною Путіним масштабною війною в Україні.

Ігор Сушко, керівник дослідницької групи Wind of Change, переказав листа для журналістів. Надалі цей лист прочитав представник Bellingcat Христо Грозев, який показав його двом співробітникам ФСБ (одному колишньому та одному чинному), і ті сказали, що у них немає сумнівів у тому, що лист писав їхній колега.

Повідомляється, що в серпні 2021 року Кремль мав "досить серйозні плани щодо локального воєнного конфлікту з Японією". Але разом з цим російське керівництво вважало за краще почати вторгнення в Україну через кілька місяців.

"Впевненість у тому, що між країнами починається конфронтація і навіть війни, була високою. Чому Україна була обрана для війни зрештою, це питання не до мене", — написав інформатор, який розповів про подробиці переміщень вертольотів РЕБ, які призначалися для Японії. .

До того ж для цієї цілі також було запущено і російську пропагандистську машину, яка була готова приклеїти японцям ярлики "нацистів" і "фашистів".

Курили

За словами інформатора, вся геополітика Японії зосереджена навколо Курильських островів.

"Статус країни, яка програла Другу світову війну, все ще не дозволяє Японії організувати офіційні збройні сили, службу зовнішньої розвідки та низку інших речей. Для Країни сонця, що сходить, повернення Курил означало б перегляд (або навіть скасування) повоєнного статусу", — зазначило джерело.

Тим часом для Москви ці острови — ймовірніше головний козир і аргумент у переговорах.

"Піднебесна (Китай) ставиться до будь-яких спроб ревізіонізму вкрай негативно, і потенційна перемога Токіо в переговорах про Курила неприйнятна для Пекіна. Настільки, що Китай з легкістю ускладнить життя Росії за такий "подарунок"", — повідомило джерело.

Розсекречені дані ФСБ

У серпні 2021 року ФСБ розсекретило подробиці про те, як японські спецслужби катували радянських громадян під час Другої світової.

За даними інформатора із ФСБ, відомству було доручено завдання проведення інформаційної кампанії проти Японії серед населення РФ.

"Це сталося раптово та практично несподівано", — написав інформатор.

Серед розсекречених даних були відомості, отримані на допиті генерала імперіалістичної японської армії Отодзо Ямади.

Повідомляється, що 16 серпня російські ЗМІ буквально одночасно вибухнули і почали обговорювати документи, що японці проводили жахливі біологічні експерименти над радянськими полоненими і жахливо поводилися з радянськими солдатами.

Деталі про чумні воші, якими катували полонених, були всюди. До цієї кампанії приєдналася і Росія Today. Інформатор у своєму листі послався на відомості із прокремлівських ЗМІ. Зокрема, на один із документів, який має назву: "Як СРСР врятував світ від біологічної війни, яку готувала Японія". Ще один документ російських пропагандистів був присвячений тому, що Японія нібито вела підготовку до війни із СРСР.

У серпні 2021 року ФСБ опублікувала дані про те, що Японія планувала використовувати бактеріологічну бомбу.

Повідомляється, що Кремль планував змусити російське населення вірити, що японці — фашисти.

Така інформаційна кампанія готувалась щодо Японії, але згодом вони просто замінили Японію Україною.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ направив термінове звернення до народу Білорусі, в якому попросив виявляти пильність і не піддатися на вмовляння представників Кремля, які підштовхують Білорусь до участі у війні.

Раніше Фокус повідомляв, що Генштаб ЗСУ допустив точкове застосування російської хімзброї в Україні, яка вражає зір та дихання. За інформацією української розвідки, на фронті діють підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту російських військ.