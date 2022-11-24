Россия готовилась вторгнуться в Японию в 2021 году, но выбрала Украину, — СМИ

По данным журналистов, Кремль готовил информационную кампанию. Жителей РФ собирались убедить, будто японцы — нацисты и фашисты. Сообщалось, что Япония якобы планировала взорвать бактериологическую бомбу в 1944 году. Но в конечном итоге Японию заменили на Украину.

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Россия планировала атаковать Япония летом 2021 года, за несколько месяцев до того, как глава Кремля начал полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на электронное письмо информатора из ФСБ.

Электронное письмо, датируемое 17 марта, основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину прислал агент, которого называют "Ветром перемен". Сейчас он скрывается во Франции. По данным информатора, внутри ФСБ нарастает недовольство развязанной Путиным масштабной войной в Украине.

Игорь Сушко, руководитель исследовательской группы Wind of Change, перевел письмо для журналистов. В дальнейшем это письмо прочитал представитель Bellingcat Христо Грозев, который показал его двум сотрудникам ФСБ (одному бывшему и одному действующему), и те сказали, что у них нет сомнений в том, что письмо писал их коллега.

Сообщается, что в августе 2021 у Кремля были "достаточно серьезные планы относительно локального военного конфликта с Японией". Но вместе этого российское руководство предпочло начать вторжение в Украину несколько месяцев спустя.

"Уверенность в том, что между странами начинается конфронтация и даже войны, была высокой. Почему Украина была выбрана для войны в конечном итоге, это вопрос не ко мне", — написал информатор, который рассказал о подробностях перемещений вертолетов РЭБ, которые предназначались для Японии.

К тому же, для этой цели также была запущена и российская пропагандистская машина, которая была готова приклеить японцам ярлыки "нацистов" и "фашистов".

Курилы

По словам информатора, вся геополитика Японии сосредоточена вокруг Курильских островов.

"Статус страны, проигравшей Вторую мировую войну, все еще не позволяет Японии организовать официальные вооруженные силы, службу внешней разведки и ряд других вещей. Для Страны восходящего солнца возвращение Курил означало бы пересмотр (или даже отмену) послевоенного статуса", — отметил источник.

Между тем, для Москвы эти острова — скорее, главный козырь и аргумент в переговорах.

"Поднебесная (Китай) относится к любым попыткам ревизионизма крайне негативно, и потенциальная победа Токио в переговорах о Курилах неприемлема для Пекина. Настолько, что Китай с легкостью усложнит жизнь России за такой "подарок"", — сообщил источник.

Рассекреченные данные ФСБ

В августе 2021 года ФСБ рассекретило подробности о том, как японские спецслужбы подвергали пыткам советских граждан во время Второй мировой.

По данным информатора из ФСБ, ведомству была поручена задача проведения информационной кампании против Японии среди населения РФ.

"Это произошло внезапно и практически неожиданно", — написал информатор.

Среди рассекреченных данных были сведения, полученные на допросе генерала империалистической японском армии Отодзо Ямады.

Сообщается, что 16 августа российские СМИ буквально одновременно взорвались и начали обсуждать рассекреченные документы о том, что японцы проводили ужасные биологические эксперименты над советскими пленными и ужасно обращались с советскими солдатами.

Детали о чумных вшах, которыми пытали пленных, были повсюду. К этой кампании присоединилась и Russia Today. Информатор в своем письме сослался на сведения из прокремлевских СМИ. В частности, на один из документов, озаглавленный: "Как СССР спас мир от биологической войны, которую готовила Япония". Еще один документ российских пропагандистов был посвящен тому, что Япония якобы вела подготовку к войне с СССР.

В августе 2021 ФСБ опубликовала данные о том, что Япония планировала использовать бактериологическую бомбу.

Сообщается, что Кремль планировал заставить российское население верить в то, что японцы — фашисты.

Такая информационная кампания готовилась в отношении Японии, но впоследствии они просто заменили Японию Украиной.

Напомним, что Генштаб ВСУ направил срочное обращение к народу Беларуси, в котором попросил проявлять бдительность и не поддаться на уговоры представителей Кремля, которые подталкивают Беларусь к участию в войне.

Ранее Фокус сообщал, что Генштаб ВСУ допустил точечное применение российского химоружия в Украине, которое поражает зрение и дыхание. По информации украинской разведки, на фронте действуют подразделения радиационной, химической и биологической защиты российских войск.