Поражает зрение и дыхание: Генштаб ВСУ допустил точечное применение химоружия РФ в Украине

По данным украинской разведки, на фронте действуют подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Массовой перевозки боеприпасов с отравляющими веществами не фиксируется.

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Украинские разведчики не зафиксировали массовой перевозки из России в Украину боеприпасов с отравляющими веществами. Об этом в комментарии Укринформу сказал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Оккупанты доставили в Украину подразделения радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России (РХБЗ).

"Однозначно у них химическое оружие есть, у них подразделения РХБЗ в Украине, которые могут применять химическое оружие. Но разведка в настоящее время не подтверждает то, что россияне массово перевозят боеприпасы с отравляющими веществами", — объяснил военный.

Громов допустил точечное применение химического оружия в Украине, например, раздражающего действия, которое поражает органы зрения и дыхания.

"Они пытались делать такие попытки. У наших военнослужащих есть в каждом подразделении, при каждом военном есть средства для защиты органов дыхания и средства защиты кожи", — сказал замглавы оперативного управления Генштаба.

Громов также отметил применения войсками РФ фосфорных снарядов во время атак украинских военных в Донецкой области. Об увеличении частоты использования этих боеприпасов говорить пока не приходится, заключил он.

Напомним, что в администрации президента США Джо Байдена опасаются использования Россией в Украине химического оружия. ВС РФ могут использовать агенты на фармацевтической основе и нервно-паралитическое вещество "Новичок", считают у Байдена.

По данным Госпогранслужбы Украины, россияне применяли против украинских военных химическое оружие в Донецкой области. Захватчики с помощью беспилотников скидывали аэрозольные гранаты "К-51".

Данное оружие лишает бойцов возможности вести огонь и удерживать позиции.

Бывший командир НАТО Джеймс Ставридис ранее допускал, что российские военные могут атаковать Киев, Одессу или Львов химическим оружием.

В сентябре появилась информация о применении ВС РФ против украинских военных в Херсонской области хлорпикрина. Эта жидкость в высоких концентрациях очень ядовита, она относится ко 2-му классу опасности.