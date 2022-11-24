Уражає зір і дихання: Генштаб ЗСУ допустив точкове застосування хімзброї РФ в Україні

За даними української розвідки, на фронті діють підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ. Масове перевезення боєприпасів з отруйними речовинами не фіксується.

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Українські розвідники не зафіксували масового перевезення з Росії в Україну боєприпасів з отруйними речовинами. Про це в коментарі Укрінформу сказав заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Окупанти доставили в Україну підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії (РХБЗ).

"Однозначно вони мають хімічну зброю, мають підрозділи РХБЗ в Україні, які можуть застосовувати хімічну зброю. Але розвідка нині не підтверджує те, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами", — пояснив військовий.

Громов допустив точкове застосування хімічної зброї в Україні, наприклад, дратівливої дії, яка уражає органи зору та дихання.

"Вони намагалися робити такі спроби. У наших військовослужбовців є у кожному підрозділі, при кожному військовому є засоби для захисту органів дихання і засоби захисту шкіри", — сказав заступник голови оперативного управління Генштабу.

Громов також наголосив на застосуванні військами РФ фосфорних снарядів під час атак українських військових у Донецькій області. Про збільшення частоти використання цих боєприпасів говорити поки що не доводиться, сказав він.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США Джо Байдена побоюються використання Росією в Україні хімічної зброї. ЗС РФ можуть використовувати агенти на фармацевтичній основі та нервово-паралітичну речовину "Новичок", вважають у Байдена.

За даними Держприкордонслужби України, росіяни застосовували проти українських військових хімічну зброю у Донецькій області. Загарбники за допомогою безпілотників скидали аерозольні гранати "К-51".

Ця зброя позбавляє бійців можливості вести вогонь та утримувати позиції.

Колишній командир НАТО Джеймс Ставрідіс раніше припускав, що російські військові можуть атакувати Київ, Одесу чи Львів хімічною зброєю.

У вересні з'явилася інформація про застосування ЗС РФ проти українських військових у Херсонській області хлорпікрину. Ця рідина у високих концентраціях дуже отруйна, вона належить до 2-го класу небезпеки.