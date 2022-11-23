"Підйом сходами ескалації": у США побоюються застосування РФ хімічної зброї в Україні, — Politico

Американські чиновники вважають, що Росія може зважитися на хімічний удар по Україні, якщо відчуватиме, що знаходиться за крок від повного краху.

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В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що президент РФ Володимир Путін може використати хімічну зброю в Україні перед тим, як зважитися на ядерний удар. Про це пише видання Politico.

Шість чиновників, які розмовляли з журналістами на умовах анонімності, заявили, що побоювання виникли на тлі прагнення адміністрації забезпечити готовність союзників до такої події. Білий дім готується до мобілізації ресурсів та інвестицій у виробництво нових систем виявлення.

Джерела повідомили журналістам, що поки що Штати не мають інформації, яка б говорила про те, що така атака неминуча. Там впевнені, що взимку бойові дії застопоряться, і жодна із сторін не зможе захопити велику територію.

Однак, якщо бойові втрати РФ продовжаться, або Кремль зрозуміє, що близький до повного краху, Москва може вдатися до застосування хімічної зброї. Йдеться також про речовину "Новачок".

Одне з джерел повідомило журналістам, що РФ використовуватиме хімічні речовини, які легко приховати. Це ускладнить пошук доказів, що саме Москва відповідальна за хімічну атаку. Росія може використовувати агенти на фармацевтичній основі, відомі у просторіччі як PBA. За словами офіційних осіб та експертів, деякі хімічні речовини можуть бути використані для нападу з масовими жертвами, хоча відомо, що Москва застосовувала нервово-паралітичну речовину "Новачок" одночасно проти однієї чи двох людей. Наприклад, деякі хімічні речовини можна перетворити на аерозоль або використовувати в боєприпасах для заподіяння шкоди великій групі людей.

У Раді національної безпеки США, як заявили журналісти, відмовилися від коментарів.

Хімічну зброю важко відстежити

За словами експертів, які говорили з Politico, речовини, які використовуються для розробки хімічної зброї, легко приховуються і можуть бути впроваджені у законні галузі промисловості. Такої думки дотримується Грегорі Кобленц, директор програми для випускників біозахисту в Університеті Джорджа Мейсона.

"Наші традиційні методи розвідки, в яких ми справді непогані, такі як супутникові зображення та розвідка сигналів, насправді не такі вже й корисні для того, щоб розповісти вам, що відбувається всередині одного з цих основних біологічних об'єктів", — сказав Кобленц. "Для цього справді потрібний людський інтелект, який дуже важко отримати".

Як заявив представник Міноборони США, РФ не має військової могутності, щоб перемогти Україну в найближчому майбутньому.

"Це може статися, але тоді ми піднімемося сходами ескалації", — сказав він про ймовірний хімічний удар з боку РФ.

Що таке хімічна зброя?

Хімічна зброя — це тип зброї масового ураження. Вона базується на токсичних та отруйних речовинах. Її застосування кілька разів забороняли різними міжнародними домовленостями. Росія була однією з країн, що ратифікували Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї.

Раніше Фокус писав, що президент ПАРЄ пригрозив Кремлю через ракетні удари по Україні. Тіні Кокс попередив Володимира Путіна та його союзників, що воєнні злочини Росії не залишаться безкарними.

Ще нагадаємо, що Качинський запропонував Німеччині відправити ППО Patriot в Україну, а не в Польщу. За словами голови польської правлячої партії "Право та Справедливість", передача Україні систем протиракетної оборони дозволила б збивати ракети супротивника більш ефективно, ніж за допомогою С-300.