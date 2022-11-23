"Подъем по лестнице эскалации": в США опасаются применения РФ химического оружия в Украине, — Politico

Американские чиновники считают, что Россия может решиться на химический удар по Украине, если будет чувствовать, что находится в шаге от полного краха.

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В администрации президента США Джо Байдена заявили, что президент РФ Владимир Путин может использовать химическое оружие в Украине перед тем, как решиться на ядерный удар. Об этом пишет издание Politico.

Шесть чиновников, которые говорили с журналистами на условиях анонимности, заявили, что опасения возникли на фоне стремления администрации обеспечить готовность союзников к такому событию. Белый дом готовится к мобилизации ресурсов и к инвестициям в производство новых систем обнаружения.

Источники сообщили журналистам, что пока у Штатов нет информации, которая говорила бы о том, что такая атака неизбежна. Там уверены, что зимой боевые действия застопорятся, и ни одна из сторон не сможет захватить большую территорию.

Однако, если боевые потери РФ продолжатся, или Кремль поймет, что близок к полному краху, Москва может прибегнуть к применению химического оружия. Речь идет также о веществе "Новичок".

Один из источников сообщил журналистам, что РФ будет использовать химические вещества, которые легко скрыть. Это затруднит поиск доказательств того, что именно Москва ответственна за химическую атаку. Россия может использовать агенты на фармацевтической основе, известные в просторечии как PBA. По словам официальных лиц и экспертов, некоторые химические вещества могут быть использованы для нападения с массовыми жертвами, хотя известно, что Москва применяла нервно-паралитическое вещество "Новичок" одновременно против одного или двух человек. Например, некоторые химические вещества можно превратить в аэрозоль или использовать в боеприпасах для нанесения ущерба большой группе людей.

В Совете национальной безопасности США, как заявили журналисты, от комментариев отказались.

Химическое оружие трудно отследить

По словам экспертов, который говорили с Politico, вещества, используемые для разработки химического оружия, легко утаиваются и могут быть внедрены в законные отрасли промышленности. Такого мнения придерживается Грегори Кобленц, директор программы для выпускников биозащиты в Университете Джорджа Мейсона.

"Наши традиционные методы разведки, в которых мы действительно хороши, такие как спутниковые изображения и разведка сигналов, на самом деле не так уж полезны для того, чтобы рассказать вам, что происходит внутри одного из этих основных биологических объектов", — сказал Кобленц. "Для этого действительно нужен человеческий интеллект, который очень трудно получить".

Как заявил представитель Минобороны США, у РФ нет военной мощи, чтобы победить Украину в ближайшем будущем.

"Это может случиться, но тогда мы поднимемся по лестнице эскалации", — сказал он о предположительном химическом ударе со стороны РФ.

Что такое химическое оружие?

Химическое оружие – это тип оружия массового поражения. Оно основано на токсических и ядовитых веществах. Его применение несколько раз запрещали различными международными договоренностями. Россия была одной из стран, которые ратифицировали Конвенцию ООН о запрете химического оружия.

Ранее Фокус писал, что президент ПАСЕ пригрозил Кремлю из-за ракетных ударов по Украине. Тини Кокс предупредил Владимира Путина и его союзников, что военные преступления России не останутся безнаказанными.

Еще напомним, что Качиньский предложил Германии отправить ПВО Patriot в Украину, а не в Польшу. По словам председателя польской правящей партии "Право и Справедливость", передача Украине систем противоракетной обороне позволила бы сбивать ракеты противника более эффективно, чем при помощи С-300.