"Остерегайтесь": президент ПАСЕ пригрозил Кремлю из-за ракетных ударов по Украине

Тини Кокс предупредил Владимира Путина и его союзников, что военные преступления России не останутся безнаказанными.

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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предупредил лидеров Кремля о неминуемом наказании, которое последует за военными преступлениями Российской Федерации. Об этом он написал у себя в Twitter.

Голландский политик подчеркнул, что обстреливая гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает нарушать международное право.

В частности, Кокс вспомнил о сегодняшнем ударе по родильному отделению в Вольнянске Запорожской области, где в результате этого погиб новорожденный ребенок.

"Лидеры в Кремле, остерегайтесь –– эти преступления не останутся безнаказанными", подчеркнул президент ПАСЕ.

Почему Тини Кокса называют пророссийским политиком?

В украинской Википедии Тини Кокса называют "пророссийским политиком". В частности, авторы страницы о нем ссылаются на резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которую ПАСЕ приняла в апреле 2019 года. Как уточняется, изначально документ ставил своей целью снять санкционное давление с Российской Федерации. При этом проект решения готовил как раз Тини Кокс, на тот момент депутат от Нидерландов.

В апреле этого года Кокс сам признавал, что в Украине его называют пророссийски настроенным.

"Знаю, что в Украине говорят, мол, я пророссийский. Но для меня нет причин быть или пророссийским или проукраинским. Можно было бы ожидать, что я пронидерландский, но все же я представляю всю Парламентскую ассамблею совета Европы", –– комментировал он.

В сентябре российский центр "Досье" Михаил Ходорковского сообщал, что избрание Кокса на пост президента ПАСЕ в течение нескольких лет лоббировал сотрудник ГРУ. По данным расследователей, идея избрания Кокса председателем родилась в Москве не позже лета 2017 года. А в декабре 2017 года он уже якобы добился того, чтобы российских депутатов, в том числе нынешнего главу ЛДПР Леонида Слуцкого, пригласили на заседание президентского комитета ПАСЕ в Париж.

Напомним, Совбез ООН соберется, чтобы обсудить сегодняшний обстрел инфраструктуры Украины. На заседании может выступить президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что после сегодняшней атаки России в стране работает только 3800 банкоматов. Украинцы могут проверять информацию о работающих банкоматах и отделениях на сайтах или в соцсетях банков.