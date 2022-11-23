"Атаки террора": Совбез ООН соберется, чтобы обсудить сегодняшний обстрел инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил представителю Украины в ООН требовать созыва срочного заседания Совета безопасности ООН из-за ракетного удара РФ.

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Совет безопасности Организации объединенных наций соберется в 23:00 по киевскому времени, чтобы обсудить сегодняшний ракетный удар России по Украине. Об этом пишет Укринформ.

Сообщается, что на заседании может выступить президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что ранее Зеленский у себя в Twitter написал, что поручил послу Украины в ООН требовать срочного заседания СБ ООН в связи с сегодняшними российскими ударами.

"Убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры являются актами террора. Украина продолжает требовать решительной реакции международного сообщества на эти преступления", — сказал президент Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в связи с сегодняшним обстрелом заявил, что Россия ведет трусливую террористическую войну против мирного населения. По его словам, агрессор не имеет возможности победить Украину в честном бою. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Не имея возможности победить в честном бою с украинской армией, Россия ведет трусливую террористическую войну против мирного населения. Но пока они пытаются сломить нас с неба, мы сломаем их на земле. И мы будем продолжать это делать. Российский террор провалится. Украина победит", — написал он.

Ранее Фокус писал, что, как сообщили в ВСУ, 23 ноября РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет, 51 удалось сбить. Кроме ракет, страна-агрессор использовала для атаки на украинские города 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет". Ракеты россияне запускали из самолетов и двух катеров в Черном море.

Также напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный прокомментировал сегодняшний удар Российской Федерации по энергетической инфраструктуре Украины. Залужный отметил, что во время сегодняшней атаки Россия запустила в сторону Украины 67 ракет, среди которых Х-101 и Х-555. Кроме того, РФ стреляла ракетами морского базирования "Калибр".