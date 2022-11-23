"Атаки терору": Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити сьогоднішній обстріл інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський доручив представнику України в ООН вимагати скликання термінового засідання Ради безпеки ООН через ракетний удар РФ.

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Рада безпеки Організації об'єднаних націй збереться о 23:00 за київським часом, щоб обговорити сьогоднішній ракетний удар Росії по Україні. Про це пише Укрінформ.

Повідомляють, що на засіданні може виступити президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що раніше Зеленський у Twitter написав, що доручив послу України в ООН вимагати термінового засідання РБ ООН у зв'язку з сьогоднішніми російськими ударами.

"Вбивства мирних жителів, руйнація цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини", — сказав президент України.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба у зв'язку із сьогоднішнім обстрілом заявив, що Росія веде боягузливу терористичну війну проти мирного населення. За його словами, агресор не має змоги перемогти Україну у чесному бою. Про це він написав у себе в Twitter.

"Не маючи можливості перемогти у чесному бою з українською армією, Росія веде боягузливу терористичну війну проти мирного населення. Але поки вони намагаються зламати нас з неба, ми зламаємо їх на землі. І ми продовжуватимемо це робити. Російський терор провалиться. Україна переможе", — Написав він.

Раніше Фокус писав, що, як повідомили у ЗСУ, 23 листопада РФ випустила по Україні 70 крилатих ракет, 51 вдалося збити. Окрім ракет, країна-агресор використала для атаки на українські міста 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет". Ракети росіяни запускали з літаків та двох катерів у Чорному морі.

Також нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував сьогоднішній подарунок Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі України. Залужний зазначив, що під час сьогоднішньої атаки Росія запустила у бік України 67 ракет, серед яких Х-101 та Х-555. Крім того, РФ стріляла ракетами морського базування "Калібр".