Почти каждый седьмой: в Украине после обстрелов работают только 3800 банкоматов, — НБУ

Банковская система страны, по данным регулятора, продолжает стабильно работать, а клиенты могут как и раньше осуществлять безналичные расчеты.

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В Украине после ракетных ударов ВС РФ и отключений света работают около 3800 банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В частности, государственный регулятор заверяет, что банковская система Украины, несмотря на массированные обстрелы ВС РФ и отключения света, продолжает стабильно работать.

По состоянию на 17:30 по киевскому времени, в стране функционировали около 3800 банкоматов и свыше 1500 банковских отделений.

"Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений. Нацбанкк готов оперативно подкреплять банки наличными по необходимости", — говорится в сообщении государственного регулятора.

В Нацбанке также отметили, что украинцы могут проверять информацию о работающих банкоматах и отделениях на сайтах или в соцсетях банков. Эти сведения, как заверяют в госрегуляторе, будут оперативно обновляться.

Стоит отметить, что в августе Национальный банк обнародовал пресс-релиз, который был посвящен функционированию банковской системы Украины в условиях полномасштабной войны и постоянных ракетных ударов ВС РФ. По данным регулятора, летом в стране работали около 6000 банковских отделений. Более того, общее количество функционирующих в Украине банкоматов составляло 28,2 тыс., большая часть из которых принадлежала государственному "ПриватБанку".

Напомним, что после массированных ракетных ударов ВС РФ около 80% жителей Киева остаются без света и водоснабжения. Мэр столицы Виталий Кличко предупреждал, что восстановление разрушенной инфраструктуры может затянуться до десяти часов.

Также сообщалось, что энергосистема Украины может быть восстановлена после ракетной атаки в течение 24 часов.