80% жителей Киева остаются без электроэнергии и водоснабжения, — Кличко (видео)

Возобновление света и воды для бытовых потребителей, по словам мэра, может занять до 10 часов.

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Около 80% жителей Киева остаются без электроэнергии и водоснабжения. Эту информацию в эфире "Радио Свобода" озвучил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В частности, городской голова озвучил уточненную информацию о последствиях массированных ракетных ударов ВС РФ.

По его словам, 31 крылатая ракета была выпущена в направлении Киева, а в результате прилетов зафиксировано повреждение объектов критической инфраструктуры. Виталий Кличко подчеркнул, что около 80% жителей столицы остаются без электроэнергии и водоснабжения.

Мэр Киева отдельно предупредил, что на данный момент сложно прогнозировать восстановление разрушенной инфраструктуры.

"Не хочу называть четкие сроки, потому что (соответствующие службы — ред.) работают и говорят, что возобновление может занять несколько часов, а может занять десяток часов… До вечера, до утра — давайте не будем спекулировать. Делаем все возможное", — резюмировал Кличко, комментируя сроки восстановления водоснабжения и электроэнергии в Киеве.

[ + – ] Восстановление света и водоснабжения в Киеве может занять до 10 часов, - Кличко

Отметим, что после массированного ракетного удара, который был осуществлен ВС РФ 23 ноября, в Киеве частично пропали свет и водоснабжение. Специалисты после отмены воздушной тревоги приступили к восстановлению разрушенной инфраструктуры, а жителей столицы призвали сделать запасы воды.

После ракетных ударов ВС РФ Виталий Кличко предположил, что электроэнергию и водоснабжение в Киеве могут восстановить до конца дня 23 ноября. Мэр украинской столицы также предупреждал, что жители областного центра должны запастись водой, продуктами питания и теплыми вещами на случай новых атак со стороны российских войск.